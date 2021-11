Cuando Memo Ochoa contactó a Faitelson para reclamar una crítica de un comentarista de ESPN

Guillermo Ochoa siempre ha estado expuesto a la crítica. (Foto: Jorge Mendoza/Reuters)

Guillermo Ochoa es uno de los porteros más destacados de la última era en el futbol mexicano. Sin embargo, resulta habitual que se escuchen cuestionamientos sobre su calidad o sobre las condiciones mediáticas que han impulsado su carrera. No es nuevo para él ni para nadie.

Las críticas suelen lloverle por doquier incluso cuando pasa por un buen momento. Cuando las cosas le van mal, todo se magnífica y las opiniones de polarizan. Así se pudo ver en el último partido de la Selección Mexicana, frente a Canadá, en el que Paco Memo colaboró en los dos tantos que propiciaron la derrota Tricolor.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que Ochoa no soportó una crítica y le reclamó a un periodista por sus comentarios. El portero de la selección incluso se tomó el tiempo para investigar el número telefónico del comentarista. Se trata de Barak Fever, miembro de ESPN.

Ante Canadá, Ochoa colaboró en ambos goles. (Foto: Walter Tychnowicz/Reuters)

Así lo contó el propio periodista en su podcast Me quiero volver chango. Ochoa consiguió su número gracias al también comentarista de ESPN, David Faitelson. “Un día, hace dos años, me escribió Faitelson por WhatsApp. Me dice: ‘Fíjate que estuve con Memo Ochoa y me dice que quiere hablar contigo’. Y yo: ‘Ah caray, ¿me conoce?’”, recordó Fever.

Posteriormente, aunque se sentía sorprendido, Barak sabía perfectamente el motivo por el que el arquero quería comunicarse con él. “ Me dijo Faitelson: ‘Dice Ochoa que le llames o le mandes un contacto’. Me manda su número. Asumo que tiene algo que reclamarme”, relató.

Faitelson le pasó a Barak el número celular de Ochoa, para que la comunicación fuera más ágil. “Le escribo a Ochoa. Me marcó por teléfono en ese mismo instante. Le contesto y no tenía idea de con qué me iba a salir. Intuyo que algo me iba a reclamar. El 99% de las veces es así”.

Guillermo Ochoa va por su quinto mundial con el Tri. (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

Fue ahí cuando el portero, en ese entonces (2018) jugador del Standar de Lieja, reveló los motivos del llamado. “Lo que ocurre es que en ESPN, en esa época, estábamos transmitiendo los partidos del Standar de Lieja. La verdad a mí Memo Ochoa no me gusta como portero. Es bueno en general. Pero hay mucho patrioterismo a su alrededor”.

“Quería preguntarme si tenía algo personal en contra de él. Ochoa es un chico muy educado. No me mentó la madre ni me amenazó. No me insultó ni nada”, recordó el comentarista.

Ochoa incluso llegó a preguntarle si le había bajado a un ligue o algo por el estilo, o cuál era el motivo de sus críticas. “Se lo dije de frente: mis críticas son profesionales, tienen que ver con tu técnicas y tus capacidades como portero, que a mí no son las que más me gustan. Traté de no ser demasiado rudo, pero se la canté directa: no me has hecho nada y si lo hubieras hecho, hablaría muy mal de mí como profesional desquitarme con el micrófono”.

“Nunca di crédito de que se hablara de él como si fuera uno de los mejores porteros de Europa. No es su culpa, obviamente”, opinó Fever.

Guillermo Ochoa fue titular con México en dos Copas del Mundo. (Foto: David Gray/Reuters)

Guillermo Ochoa le respondió que no tenía mayor problema y que entendía que las críticas se desarrollaban en el plano profesional, pero había un aspecto que sí le resultaba incómodo. “Me dijo que respetaba mi opinión y que a él no le importaba, pero que a su familia en México sí. Porque ven los partidos y se sacaban de onda. Le preguntaban (a Ochoa) por qué lo criticaba tanto”.

Fever finalizó recordando que Ochoa ha tenido carencias técnicas, a lo largo de toda su carrera, que le impidieron llegar un club importante durante su estancia de ocho años en el balompié del Viejo Continente.

