Mario Carrillo se postuló para dirigir al Tricolor y “a cualquier equipo del mundo”

Mario Carrillo funge ahora como analista deportivo en ESPN. La credencial como director técnico también la tiene, pues en 2005 salió campeón con las Águilas del América de la mano de Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Claudio Piojo López, entre otros.

El estratega, tras las actuaciones de la Selección Mexicana en los partidos clasificatorios de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, dijo estar preparado para estar al mando del cuadro nacional y cualquier equipo del mundo: “Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, me conoce a la perfección, eran mis directivos en el América. Tengo dos copas del mundo. Estoy preparado para dirigir cualquier equipo del mundo. Tengo 18 campeonatos desde que comencé a dirigir , ocho como auxiliar y tres como primer técnico”.

Cabe recordar que Carrillo acompañó a Manuel Lapuente para la Copa del Mundo en Francia 1998. Así como el mundial de Sudáfrica en 2010 con Javier Aguirre. El Capelo, como lo conocen en el mundo futbolístico, ha dirigido a los azulcremas, Puebla, Cruz Azul, Tigres y los Pumas de la Universidad.

Mario Carrillo estuvo como auxiliar de la Selección Mexicana en 1998 y 2010 (Foto: Twitter@MARIOCARRILLOY2/Instagram@miseleccionmx)

Carrillo, fue cuestionado por Álvaro Morales y preguntó sobre si era el momento de dirigir al Tricolor: “Me fui cuatro años a Europa. Fui a ver a Bielsa, a Guardiola y pagué mis boletos para ver a los mejores entrenadores del mundo. En el futbol mexicano me fue bastante bien. Podría dirigir desde la Liga de Expansión hasta el que me digas, porque gracias a ESPN transmito las ligas del mundo y veo a los entrenadores que hay y me siento preparado para dirigir cualquier equipo”.

En su palmarés, destacan dos títulos con el conjunto del Nido: El Clausura 2005 y el Campeón de Campeones del mismo año.

El Brujo Morales arremetió contra el técnico argentino Gerardo Martino, quien es el responsable de la dirección futbolística de la Selección Mexicana. Del mismo modo, aseguró que Carrillo lo haría mejor que el Tata: “Aquí tenemos un técnico mexicano preparado. Usted haría mejor las cosas que el Tata Martino ¿Para qué estamos buscando afuera lo que tenemos aquí adentro? Ahora sí, si usted tiene la selección mexicana nos tendría que cumplir.

Mario Carrillo y Hugo Sánchez fueron campeones en 2005 de la Liga MX con América y Pumas, respectivamente (Foto: Cuartoscuro)

El Tri perdió sus dos últimos encuentros ante las selecciones de Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Al momento se quedó con 14 unidades tras haber disputado ocho encuentros. Por delante, los Estados Unidos sumaron 15 puntos y Canadá 16.

Al respecto, el Capello también opinó del tema. En imágenes se pudo observar cómo los jugadores previo al encuentro ante los canadienses se aventaban bolas de nieve como forma de juego: “Ayer vi al equipo mexicano con bolitas de nieve y la verdad me pareció que el equipo no estaba mentalizado. Puedo ser exagerado, pero a mí como futbolista me enseñaron que antes de un partido tienes que tener el “cuchillo entre los dientes””, aseveró el técnico mexicano.

Por lo que tendrá que ganar la mayoría de puntos de los siguientes seis partidos que tendrá, donde cinco de ellos serán en territorio mexicano. Los siguientes cotejos para los aztecas serán a finales de Enero contra los Raggae Boyz en Jamaica y contra Costa Rica y Panamá en casoa

Los duelos en casa tendrán que ser disputados a puerta cerrada, ya que la FIFA sancionó a la FMF y la selección con un veto de dos partidos por no poder erradicar el grito homofóbico en los partidos contra Canadá en el Estadio Azteca.

