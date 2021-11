Checo Pérez negó tener ventaja en Qatar aunque es el único en conocer la pista

De los actuales pilotos en Fórmula 1, Pérez es el único que conoce el circuito (Foto: Twitter/@SChecoPerez)

El campeonato mundial de la Fórmula 1 está por finalizar. Solamente restan tres Grandes Premios (Qatar, Arabia Saudita y Abu Dabi) y cada vez la competencia está más cerrada, tanto en la disputa por el piloto ganador entre Lewis Hamilton y Max Verstappen como en la lucha por el trofeo de constructores entre Red Bull y Mercedes.

Para el GP de Qatar a celebrarse del 3 al 5 de diciembre, Sergio Checo Pérez cuenta con la experiencia de haber corrido en la pista del Circuito Internacional de Losail. Corría la temporada 2008-2009 cuando el mexicano, como parte de la Escudería Campos, participó y ganó en el GP2 Asia Series disputado en la nación catarí.

No obstante a ese pasado, Checo consideró que aunque es el único piloto de Fórmula 1 en conocer la pista no cuenta con una ventaja por encima de los demás, ya que alega no recordar cómo es correr ahí.

Checo Pérez ganó la carrera de Catar en el circuito de Losail en la GP2 Asia Series 2008-2009 (Foto: Twitter/@ChecoPerezNews)

“No recuerdo muy bien cuándo piloté ahí, fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho, así que no creo que haya mucha ventaja para mí”, señaló para Red Bull.

Si bien Checo no compite directamente por el premio al mejor piloto, su papel como coequipero de Verstappen ha sido clave para que, a día de hoy, el neerlandés sea el líder del mundial.

La escudería de Red Bull había mantenido un dominio constante durante las ultimas carreras, pero una actuación brillante de Lewis Hamilton en el GP de Brasil volvió a abrir las posibilidades para cualquiera de los dos equipos. En esa carrera Pérez finalizó cuarto y no pudo resistir los embates del piloto británico.

Hamilton se robó el show en Brasil (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

Ahora, en Qatar, Sergio Pérez adelantó que las condiciones de la pista no son las mismas a las de Brasil, por lo que espera que los Toros Rojos puedan destacar, no solo en la carrera sino en todo el fin de semana y contrarrestar la velocidad de Mercedes.

“Qatar va a ser una pista muy diferente a la de Interlagos en Sao Paulo, así que las cosas cambiarán, espero que podamos ser mucho más fuertes ahí durante todo el fin de semana”

A su vez, el corredor tapatío se mostró convencido que en caso de hacer un buen trabajo, complicarían el paso de la escudería alemana en su deseo por alzar un campeonato más: ”Creo que seremos competitivos allí, y espero que se lo pongamos difícil (a Mercedes). Es un circuito muy rápido, con mucha carga aerodinámica, así que veremos lo rápidos que podemos ser”, sentenció para Red Bull.

Pérez se ha consolidado en cuarto sitio de la clasificación general de la F1 con 178 puntos (Foto: EFE/Antonio Lacerda)

Ahora, Pérez se ha consolidado en cuarto sitio de la clasificación general de la F1 con 178 puntos y está al acecho del piloto finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, quien ocupa el tercer lugar con 203 unidades.

En la parte alta de la tabla solo una ligera ventaja de 14 puntos separan a Max Verstappen de Lewis Hamilton. Sin embargo, Mercedes sigue exigiendo revisión sobre un incidente de rebasamiento que involucró al campeón mundial y a Verstappen. El neerlandés lideraba la carrera en la vuelta 48 cuando el piloto de Red Bull defendió su posición tras una embestida de Hamilton en la cuarta curva, y pareció sacar de la pista al conductor de Mercedes, impidiendo así el rebase.

En cuanto a la carrera de constructores, Mercedes aventaja a Red Bull por 11 unidades; por ende, los circuitos venideros prometen máxima emoción para definir qué escudería y qué piloto saldrán victoriosos.

SEGUIR LEYENDO: