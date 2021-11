La frontal crítica de Faitelson a Canelo Álvarez: “deben dejar de vender humo”

Faitelson ha recriminado al tapatío por la elección de sus últimos rivales (Foto: Archivo)

Diferentes personajes de los medios deportivos mexicanos se han negado a elogiar el exitoso momento de Saúl Álvarez. Uno de los más renuentes es David Faitelson, reconocido comentarista de ESPN quien en repetidas ocasiones ha lanzado argumentos en contra de la carrera del tapatío, demeritando sus triunfos dentro del cuadrilátero.

En esta ocasión, el polémico periodista no se quedó callado después de que se anunciara el próximo contrincante del Canelo: Ilunga Makabu. Faitelson criticó la elección del rival debido a que el de Republica del Congo no es un referente actual. Además, no figura dentro del peso de Álvarez, por lo que el pugilista tapatío deberá subir de categoría para disputar la pelea.

“El Canelo y Eddie Reynoso deben dejar de vender “humo”. En lugar de escoger el peso y el rival que se les antoja y obligarlo a combatir bajo ciertas condiciones, debería pelear ante los mejores peleadores de su peso. ¿La tercera con GGG? ¿Benavidez? ¿Charlo? ¿Bivol? ¿Beterbiev?”, escribió el miembro de ESPN mediante su cuenta oficial de Twitter.

El comentarista pidió a Canelo y su entrenador pelear contra los mejores boxeadores de su peso (Foto: Captura Twitter)

Faitelson se ha caracterizado por sus controversiales declaraciones en contra del Canelo durante distintos espacios y programas de la cadena deportiva. Además, es uno de los personajes mediáticos que más utiliza sus redes sociales para lanzar comentarios punzantes de distintos temas de coyuntura deportiva en México y el mundo.

Pocos minutos después de las palabras del analista, distintos usuarios de la plataforma comenzaron a manifestarse en contra de su cuestionamiento. Las personas hicieron hincapié en que ninguno de los rivales del Canelo terminará por “complacer” a Faitelson y que siempre encontraría algún argumento para desacreditar las victorias del boxeador.

Anteriormente Faitelson ya había manifestado su opinión sobre quien era su favorito para alzarse como el siguiente contrincante del Canelo. Para el comunicador, Gennady Golovkin debió haber sido el elegido para completar la trilogía de peleas contra el mexicano.

“El siguiente paso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez será descansar. Ha hecho 4 peleas en los últimos 11 meses… Luego, se asoma la posibilidad de completar la trilogía con Gennady Golovkin. Ya viene siendo tiempo de hacerla. El kazajo esta muy cerca de los 40 años de edad” expresó Faitelson luego del triunfo del tapatío ante Caleb Plant.

El Canelo anunció a Ilunga Makabu como su próximo rival en una pelea que será programa para mayo o junio de 2022 (Foto: Ed MULHOLLAND/AFP)

Para diversos expertos, GGG seria el punto culminante para aprobar el presente de Álvarez dentro del deporte de los puños y por fin catalogarlo como el mejor libra por libra del mundo. Esto tomando en cuenta que Golovkin ha sido uno de los pocos rivales que le han plantado cara al jalisciense, pues incluso logró un empate en una de sus dos peleas.

Las críticas de Faitelson hacia el Canelo se han fundamentado en explicar que Álvarez puede considerarse como un boxeador popular en la industria debido a sus ganancias económicas e impacto mediático, sin embargo, esas condiciones no son importantes para hacer notar la calidad boxística.

Ni los cuestionamientos del analista, ni la opinión de los aficionados impedirán que Álvarez se enfrente al congolés en su siguiente exhibición. El enfrentamiento ya está aprobado por las diferentes organizaciones y, de acuerdo con un comunicado emitido por el CMB, sólo queda por definir algunos aspectos económicos y la sede del evento. Todo parece indicar que la fecha pactada será entre mayo y junio del 2022.

Ilunga Makabu mantiene un récord de 28 victorias y dos derrotas a lo largo de su trayectoria. Actualmente es el campeón mundial de las 200 libras en el Consejo Mundial de Boxeo.





