Eddy Reynoso dijo que “sería un orgullo” entrenar a JC Chávez para su pelea contra Mayweather

Eddy Reynoso aseguró que le encantaría entrenar al Gran Campeón Mexicano (Foto: Instagram/@canelo)

El mundo del pugilismo en la actualidad es capaz de encarar a leyendas añejas con aquellos referentes que recién comienzan o acaban de consolidar un legado significativo en la disciplina. Dicha facilidad puso frente a frente a Julio César Chávez con Floyd Mayweather Junior, quienes bromearon acerca de realizar un combate de exhibición. Si bien es muy poco probable que se concrete, el entrenador Eddy Reynoso se dijo orgulloso de poder preparar a JC para el reto.

Luego de ser objeto de un reconocimiento a su labor al interior del gimnasio boxístico, en la 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Eddy Reynoso fue cuestionado sobre su actualidad. No obstante, en una de las preguntas se le comentó la posibilidad de entrenar al Gran Campeón Mexicano para vencer al estadounidense en un hipotético enfrentamiento.

“Claro. Pues cómo no. Sería un orgullo para mí entrenarlo (a Julio César Chávez)”, fueron las palabras que mencionó durante una entrevista con el medio ESNEWS. Aunque la disposición del entrenador de Saúl Canelo Álvarez se mostró firme, es casi imposible que el sueño de diversos aficionados al boxeo, por ver a JC Chávez y Money en el mismo ring, se vuelva realidad.

Floyd Mayweather y Julio César Chávez bromearon acerca de realizar un duelo de exhibición (Foto: @floydmaywether / IG - Cuartoscuro.)

Minutos antes de las declaraciones de Reynoso, el CMB le otorgó un reconocimiento como el Mejor Entrenador del año. Cabe mencionar que el originario de Guadalajara, Jalisco, fue nominado al Premio Nacional del Deporte por la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), aunque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le negó la condecoración por segunda vez.

“Es muy complicado llegar a triunfar en el boxeo. Gracias a Dios, a la disciplina, a mi papá (José Chepo Reynoso) que me indujo al boxeo y me inculcó el amor por el box. A mis boxeadores porque me he encontrado muchos disciplinados, ordenados. Con Mauricio Sulaimán, con don José (Sulaimán) también que siempre nos apoyó. Muchas gracias. Estoy muy contento. Es un placer estar aquí y recibir el cinturón que solo se lo dan a los campeones. Que me lo den es algo muy bonito”, declaró en el acto.

Información en desarrollo*