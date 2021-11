Ricardo La Volpe arremetió contra los jugadores y técnicos “desequilibrantes” en el fútbol

Ricardo Lavolpe respondió a los cuestionamientos de sus seguidores en redes sociales (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro.com)

Ricardo La Volpe es uno de los técnicos más significativos que ha dejado la Liga MX en los últimos años. Su particular estilo de ver el fútbol lo ha llevado a tomar las riendas de clubes importantes como América, Chivas, Toluca e incluso la Selección Mexicana. Sin embargo, su controversial forma de ser le ha traído consigo también diversas críticas ante algunas expresiones o puntos de vista.

Recientemente el técnico argentino causó revuelo en redes sociales debido a declaraciones en contra de los futbolistas “desequilibrantes” dentro del campo, mismas que de inmediato generaron opiniones encontradas por parte delos aficionados. Ante esto, La Volpe respondió con una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, aclarando su forma de pensar respecto al lugar que ocupan los jugadores habilidosos en el fútbol actual.

“Por respeto a mis seguidores me siento en la obligación de responder a algunas barbaridades que he escuchado. Es fundamental mencionar que en este fútbol moderno, no hay tiempo ni espacio para los jugadores técnicos y desequilibrantes y debido a esto debemos tener la estrategia para poder crear esos espacios y así generar los mano a mano para los jugadores técnicos y habilidosos los tengan”, escribió el estratega sudamericano.

La Volpe ha dirigido a clubes como América, Chivas, Boca Juniors, entre otros (Foto: Francisco Guasco/EFE)

La polémica comenzó con la aparición del estratega en el programa F90 de la cadena ESPN. La Volpe aseguró que jugadores del tipo de Juan Román Riquelme no tendrían cabida en sus equipos debido a que sus características de “enganche” no se apegan al plan de juego táctico que él requiere. De inmediato generó opiniones adversas entre los propios conductores del programa, además, cientos de usuarios en redes comenzaron a lanzar comentarios negativos hacia el técnico por sus declaraciones.

“No veo otra forma que los jugadores ocupen lugares específicos, por esto digo, que el fútbol es un trabajo en equipo y por esto cada uno debe saber sus funciones y desde mi punto de vista no estoy de acuerdo que se rompa el funcionamiento por ser un gran jugador”, explicó El Bigotón.

El sudamericano explicó su razonamiento a través de una carta publicada en sus redes sociales (Foto: Twitter/@RicardoLaVolpeG)

Para muchos, esta manera de ver el futbol habría sido la causante de que el entrenador haya prescindido de los servicios de Cuauhtémoc Blanco en la Selección Mexicana para el Mundial de Alemania 2006. El Cuauh vivía uno de sus mejores momentos de su carrera y ya había sido llamado por La Volpe para algunos partidos de su proceso con el Tricolor, sin embargo, en la lista final decidió no incluir al referente Águila para llevar en su lugar a Antonio Naelson Sinha, otro enganche del futbol mexicano que contaba con más sacrifico defensivo.

A pesar de esto, el ex entrenador del combinado azteca dejó claro que gracias al funcionamiento colectivo se podía lograr que estos futbolistas “habilidosos” resalten. Además, señaló los puntos claves que rigen a todos los conjuntos importantes del futbol mundial.

El Bigotón recalcó que los equipos deben resaltar las cualidades del jugador habilidoso (Foto: Twitter/@RicardoLaVolpeG)

“Hoy los grandes equipos del mundo tienen orden y disciplina y por esto los grandes jugadores lucen, son los que brillan, pero gracias al trabajo de los demás. Algunos pueden opinar que esto es robotizado, para mi, es resaltar las cualidades del jugador habilidoso para que se pueda destacar. Por su puesto esta es mi forma de ver el futbol, nadie tiene la verdad absoluta”, finalizó.

