“Usted es un pen...”: el día que José Ramón Fernández insultó a Christian Martinoli en TV Azteca (Fotos: Instagram@cmartinolimx // Cuartoscuro)

Uno de los personajes más populares en la industria de la televisión deportiva mexicana es Christian Martinoli, el narrador de fútbol que hace dupla con Luis García en TV Azteca y que se ha ganado el cariño de muchos televidentes mediante su manera de relatar y comentar.

A pesar de que hoy es una de las voces más consolidadas, el comienzo de Martinoli no tuvo todas las facilidades posibles, pues incluso cuando pisó por primera vez la televisora del Ajusco, recibió una de las bienvenidas más frías por parte del mandamás, José Ramón Fernández, quien incluso arremetió contra él, lo insultó y le dio un zape.

Así lo reveló el propio Martinoli durante una entrevista con Mónica Garza años atrás, donde relató cómo se dio su ingreso a Televisión Azteca junto a la recepción que le dieron, misma que estuvo muy lejos de ser entre aplausos y celebraciones.

Christian Martinoli tuvo su primera aparición en TV Azteca como conductor de un programa llamado "El Club" junto a Sandra Chain (Foto: YouTube/@Historias Engarzadas)

Para entender la dura recepción que le dio Joserra, es importante conocer que Martinoli en ese entonces narraba fútbol para una estación de radio, por lo que estaba en busca de una oportunidad en la televisión.

Para conseguirlo se puso en contacto con Luis Manuel Jaramillo, director de cámaras de Azteca Deportes y que era competencia de un programa que tenía en la estación de radio de Toluca, por lo que habían coincidido en algunas ocasiones.

Jaramillo le consiguió una entrevista con Enrique Valdez, productor de deportes en la televisora y que estaba ideando un nuevo programa previo a los partidos. La indicación fue dirigirse a la oficina de Jose Ramón, donde se llevaría a cabo la plática, pero antes le tocó una calurosa bienvenida por parte del histórico periodista deportivo.

José Ramón Fernández en una de sus oficinas en TV Azteca (Foto: Youtube/Historias Engarzadas)

“Fui a la oficina de José Ramón, estoy sentado y aparece. Me voltea a ver y me dice: ‘¿y usted quién es?’. Le digo que soy fulano de tal y me dice: ‘Ah, es el amigo de Jaramillo’”, mientras imitaba de manera cómica la voz de Fernández.

“Amigo de Jaramillo no soy, lo conozco por la radio en Toluca”, respondió Martinoli, para que después recibiera la icónica recepción.

“¿A quién vienes a ver?”, respondió Joserra. “‘Vengo a ver al señor Enrique Valdez’, pero Valdez estaba atrás de Ema, la secretaria, nada más que me estaban haciendo como derecho de piso“, afirmó Martinoli.

Después de pasar a la oficina de Valdez y responder a qué se dedica, José Ramón arremetió: “Ah, usted narra. Valdez, el señor narra. Ah, usted es narrador. ¡Usted es un pen...!”, contestó el jefe de Azteca Deportes en aquel momento ante un muy joven Christian Martinoli, quien se quedó petrificado.

Christian Martinoli y José Ramón Fernández durante una cobertura con TV Azteca (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

“‘A ver, Valdez, atiende al señor, que narra’, entonces me da un zape, ‘atiéndelo’ y se va”. Esas fueron las palabras de Christian Martinoli en la bienvenida que le dio José Ramón Fernández en TV Azteca, justo antes de entrar a su primer programa con la televisora.

El programa que le encomendaron era “El Club”, que era patrocinado por una marca de panes y que salía antes de cada partido transmitido. Martinoli fue conductor junto Sandra Chain y aunque en un principio estaba muy disgustado con la línea de contenido, eventualmente se acostumbró u comenzó a escalar peldaños dentro de la compañía.

Este fue el primer paso que dio Martinoli dentro de TV Azteca, donde fue recibido entre zapes y groserías por el ahora conductor de ESPN, pero que antes era una institución dentro de la compañía y jefe directo de cada área de deportes.

