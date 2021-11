El retador mensaje de Alphonso Davies a México previo a enfrentar a Canadá: “Ojalá les guste la nieve”

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Canadá (Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar su próximo compromiso de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El martes 16 de noviembre México visitará a Canadá en el Estadio de la Mancomunidad en un partido definitorio para clasificarse a la siguiente etapa mundialista.

Además de llegar con la desventaja de haber perdido contra Estados Unidos y de jugar como visitantes, las bajas temperaturas serán otra condición que deberá enfrentar el Tri. Se tiene un pronóstico de una temperatura de menos diez grados Celsius, incluso se tiene previsto la caída de nieve durante el juego.

Con ello en mente, el delantero canadiense Alphonso Davies habló con los medios al término de un entrenamiento. El centrocampista del Bayern de Múnich no mostró preocupación por el frío y las bajas temperaturas estimadas para el martes; pero lanzó un gentil recordatorio a los jugadores aztecas para que se preparen y apuntó que espera que los nacionales “disfruten de la nieve”.

Alphonso Davies espera que "México disfrute la nieve" prevista para el partido eliminatorio (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“No sé que decir de los mexicanos, espero que disfruten la nieve y el clima; creo que será un gran juego para los dos, quien demuestre que lo quiere ganar en el campo será el vencedor”

Todo surgió a causa de una pregunta sobre lo que implicaba jugar con ese tipo de clima y señaló que “jugar a -10 grados no es fácil para nadie, seguramente será duro, pero somos canadienses y estamos hechos para este clima”.

Recordó que todos los futbolistas canadienses crecieron con ese tipo de nevadas, así que no representa ningún problema. Pero los que podrían tener dificultades serían los mexicanos pues no están acostumbrados a ello.

Se tiene un pronóstico de una temperatura de menos diez grados Celsius, incluso se tiene previsto la caída de nieve durante el juego (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Alphonso Davies no perdió de vista que la dificultad de las inclemencias afectará a ambos equipos, pero solo aquellos que tengan una táctica adecuada les dará la ventaja de ganar. El canadiense no olvidó que el Tri viene de perder contra los estadounidenses, pero ello no representa alguna ventaja para el equipo de Davies.

Enfatizó que no pueden confiarse y deben de llegar concentrados para pelear por un lugar en la Copa Mundial de Qatar.

“México es un buen equipo, nosotros estamos peleando por un lugar en Qatar. Sabemos que vienen con la mentalidad de hacerlo bien después de perder contra Estados Unidos, pero no podemos confiarnos”

El Tri enfrentará a Canadá en condiciones extremas de frío (Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

Un comentario más que agregó fue en referencia a la supremacía del Tri en Concacaf, pero para el defensa del Bayern Múnich, jugar contra México ya “no los asusta”.

“Por supuesto que son un gran equipo al igual que nosotros, así que les daremos pelea. No es que ya no asusten, pero nos sentimos capaces de competirles y jugar contra ellos”

El equipo comandado por Gerardo Tata Martino se encuentra en Indianápolis preparándose para viajar a Canadá y jugar la última fecha del año en su camino rumbo a Qatar 2022. Los seleccionados nacionales tendrán en juego el liderato del hexagonal de Concacaf, pues después de perder 2 - 0 ante Estados Unidos quedaron en segundo lugar.

El equipo comandado por Gerardo Tata Martino se encuentra en Indianápolis preparándose para viajar a Canadá (Foto: AP Photo/Jacob Kupferman)

De ganarle a los canadienses y de que pierdan los norteamericanos, podrían volver a liderar la clasificación de Concacaf.

Después de que México cayó en el TQL Stadium, diferentes jugadores salieron a dar la cara por la derrota contra el conjunto de las barras y las estrellas, pues en el año sería la tercera derrota a mano de los norteamericanos.

La derrota en la Nations League, Copa Oro y ahora en las eliminatorias mundialistas dejaron una herida en la afición mexicana y en el propio equipo. Memo Ochoa, quien fue uno de los más criticados por su actuación en el partido, mandó un mensaje a la afición y explicó que el equipo se esforzará por ser mejores.

