El alentador mensaje de Memo Ochoa a la afición tras la derrota de México contra EEUU

El arquero mexicano señaló que esperan reponerse en su siguiente encuentro (Fotos: Cuartoscuro // United States Football Association)

El equipo mexicano quedó lastimado después de haber caído en la ciudad de Cincinnati a manos del equipo estadounidense. En su visita contra el cuadro de las Barras y las Estrellas, México jugó uno de sus partidos menos brillantes en lo que va de la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El cuadro mexicano se vio notoriamente lastimado anímicamente luego de perder con un marcador de 2-0 y Guillermo Ochoa decidió dar su opinión al respecto mediante sus redes sociales. El arquero americanista aseveró que, luego de la derrota, los integrantes del combinado mexicano comprendieron la molestia de la afición mexicana.

“Lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado el otro día y entendemos la molestia que no difiere de nuestros sentimientos y nadie dijo que sería sencillo, pero esto aún no termina y tampoco es el momento de bajar los brazos que apenas va la mitad de la eliminatoria; a seguir trabajando y pensar en el siguiente rival que el objetivo está claro y Qatar, nuestro destino final. GRACIAS a la gente que siempre apoya y cree en su Selección en los días buenos y los días malos! ¡Siempre hacia adelante! #VAMOSMEXICO”

El arquero de las Águilas del América fue uno de los jugadores que más críticas se llevó después del juego del pasado viernes debido a que en el primer tanto rival, para un sector importante de aficionados, el guardameta pudo haber hecho más en la anotación de Christian Pulisic. Mismo jugador que ante las declaraciones de Ochoa en las que mencionó que los Estados Unidos se querían mirar en el espejo de México, festejó con un contundente mensaje “El hombre en el espejo”, a modo de respuesta.

Lo escrito por el mexicano en su cuenta de Instagram (Captura Instagram/@yosoy8a)

Con el marcador final a favor de los dirigidos por Gregg Berhalter, el cuadro comandado por Gerardo Martino no se pudo escapar del famoso tema “dos a cero”, el cuál se ha convertido en una burla por las derrotas del Tri en distintas eliminatorias mundialistas a lo largo de los años.

Además de los tres puntos que dejaron escapar los mexicanos, el cuadro de los Estados Unidos escaló hasta la primera posición del Octagonal de la Concacaf y propinó a México su primera derrota de la clasificación rumbo a la justa mundialista del 2022.

Al finalizar el encuentro, fue el mismo Ochoa quien indicó para TUDN, que se sabe que este tipo de partidos representan un alto grado de dificultad y aseguró que lo mejor que podría hacer el equipo mexicano sería reponerse a dicho trago amargo.

Ochoa se ha convertido en uno de los capitanes del equipo mexicano (Foto: Henry Romero/REUTERS)

“Los partidos de visita en eliminatoria son siempre difíciles, históricamente siempre ha sido así, es una lástima el resultado, veníamos a tratar de llevar los puntos y no fue así, ahora a concentrarnos en lo que viene, que queremos sacarnos la espinita”

“La eliminatoria es así, son partidos difíciles, pero levantar la cabeza rápido que tenemos un partido importante que jugar”, señaló el arquero americanista.

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será contra su similar de Canadá, el próximo martes en Edmonton. En caso de que el equipo dirigido por el Tata Martino termina siendo derrotado en dicho compromiso, podría caer hasta la tercera posición de la clasificación y el panorama podría lucir complicado.

Además de ello, el tricolor deberá tener contemplado que disputará dos encuentros en casa a puerta cerrada como castigo que le impuso la FIFA por la presencia del grito homofóbico en las tribunas durante el partido contra Canadá en el Estadio Azteca.

