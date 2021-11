El once ideal del Tri para Qatar 2022, según Rafa Márquez

Rafa Márquez compartió su once ideal para el Mundial 2022 (Foto: REUTERS/Jose Cabezas)

La Selección Mexicana continúa en su camino rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022 y después de su reciente fracaso ante Estados Unidos, Rafael Márquez analizó el desempeño de los jugadores de Gerardo Tata Martino. Como nuevo comentarista de TUDN compartió para su empresa televisiva los jugadores que deberían ir a Qatar 2022.

A pesar de los goles que ha recibido el guardameta del Club América, para Rafa Márquez, Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular que viaje al país árabe y defienda los tres palos de la portería. Sobre la defensiva se decidió por Luis Chaka Rodríguez para jugar por la lateral derecha.

Del otro lado apostó por dos prospectos, la central de la derecha debe ser un jugador que de seguridad así que el Káiser se inclinó por César Montes y Néstor Araujo. Aunque los dos no pueden ocupar la misma posición en la titularidad del equipo, serían los perfiles de Rafa.

En su etapa como comentarista deportivo, Rafa Márquez compartió su XI para Qatar 2022 (Foto: AFP/ Ulises Ruiz)

En cuanto a los nuevos prospectos jóvenes que recientemente tuvieron minutos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el ex capitán de la Selección afirmó que Johan Vásquez podrá llegar con un buen nivel a la Copa Mundial y estar dentro del once ideal del Tri.

Incluso, previo al partido de la Selección Mexicana con Estados Unidos, el príncipe de Cataluña habló sobre la rapidez con la que creció la carrera del ex defensa de Pumas, pues desde que fichó con el Genoa vive una etapa de mejoramiento en su calidad.

Para la media cancha Jesús Gallardo es el ideal, según el ex jugador de Barcelona. También para la contención, Edson Álvarez tendría la oportunidad de ocupar el puesto. Incluso en ediciones anteriores Rafa elogió la trayectoria del jugador del Ajax y lo calificó como un referente vigente.

Márquez se llevaría a Johan Vásquez para la defensiva del Tri (Foto: Trevor Ruszkowski/USA TODAY Sports)

Otro mediocampista que para ojos de Márquez deben estar en el once del Tata se trata del americanista Sebastián Córdova. A pesar de las críticas y reclamos que ha enfrentado a causa de su bajo rendimiento, el ex defensa central lo defendió y lo incluyó en su once ideal.

Llevarlo a Qatar 2022 potenciaría su carrera, según Rafa Márquez. Héctor Herrera, un experimentado jugador de la Selección Mexicana, sería otro de los jugadores que llevaría a la Copa Mundial; jugaría por interior de izquierda.

Su participación en copas mundiales pasadas le daría a los más jóvenes la confianza de equipo y tendría un dinamismo ofensivo. Y ya en terreno de la táctica de goles, se llevaría a Hirving Chucky Lozano como elemento indiscutible.

Héctor Herrera, un experimentado jugador de la Selección Mexicana, sería otro de los jugadores que llevaría a la Copa Mundial (Foto: Trevor Ruszkowski/USA TODAY Sports)

Estaría acompañado de Jesús Manuel Tecatito Corona, quien tendría que esforzarse por mejorar en su calidad futbolística, de acuerdo con Márquez. La punta ofensiva estaría a cargo de Raúl Jiménez; el Lobo mexicano volvería a ocupar su rol protagónico de juego.

Después de su fractura de cráneo y su larga recuperación, su habilidad con la pelota sería vital para que México tenga un papel destacado en Qatar, por tal motivo Rafa Márquez lo incluyó en su once ideal.

Raúl Jiménez y Chucky Lozano serían dos bases para la ofensiva del Tri rumbo al Qatar (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Lista completa del Once Ideal de la Selección Mexicana de Rafa Márquez:

Guillermo Ochoa - portero

Luis Chaka Rodríguez - defensa

César Montes o Néstor Araujo - defensa

Johan Vásquez - defensa

Jesús Gallardo - mediocampista

Edson Álvarez -mediocampista

Sebastián Córdova - mediocampista

Héctor Herrera -mediocampista

Chucky Lozano - delantero

Jesús Manuel Tecatito Corona - delantero

Raúl Jiménez - delantero

Guillermo Ochoa sería el portero que Rafa Márquez usaría como titular para el mundial (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El canterano de Atlas tuvo su debut como comentarista deportivo en la derrota de la Selección Mexicana contra Estados Unidos, el pasado viernes 12 de noviembre. Su próxima participación será en el juego contra Canadá el 16 de noviembre.

