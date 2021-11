Por qué Héctor Huerta, comentarista de ESPN, fue amenazado de muerte en la década de los ochenta

Héctor Huerta es un periodista que divide opiniones. (Foto: Captura de YouTube/@ESPN Deportes)

Héctor Huerta es uno de los periodistas que más impacto genera. Su información exclusiva y sus polémicas opiniones le han valido un sitio de privilegio en los programas más importantes de ESPN. Curtido en el periodismo a través de la práctica, Huerta se ha caracterizado por defender sus principios en cada trabajo que realiza. No ha estado exento de diversas controversias y tampoco de amenazas, producto de su mordaz estilo.

Todo comenzó en sus primeros años como periodista en Guadalajara, cuando realizaba sus primeras investigaciones periodísticas. “Yo recuerdo que era mi jefe Jaime García Elías. Desde el principio me dio por tratar de investigar y cuadrar cosas. Entonces alguien en una entrenamiento de la U de G me dice: ‘Estaban jugando un torneo de nuevos valores, con cachirules’”, recordó Huerta en entrevista para Apuntes de Rabona.

Para Huerta, ese campeonato de los Leones Negros está manchado desde su origen. “Está ganado de manera ilegal, porque lo ganó con jugadores cachirules. Me empezaron a pasar pistas de que había jugadores que no cumplían con el límite de edad. A la hora de sumarlos en el partido no completaban lo que el reglamento pedía. Yo empiezo a investigar, voy a conseguir las actas de nacimientos de ellos, las publicamos”, mencionó el periodista.

Huerta lanzó fuertes acusaciones el año pasado contra Cruz Azul. (Foto: Especial)

De inmediato, las consecuencias no se hicieron esperar para Huerta. “Yo saqué la nota, salió publicado, que estaban jugando con cachirules, di los nombres y las edades de cada uno de ellos. Uno de los chicos, su papá era el que cuidaba el campo, el que atendía asuntos de oficina. Yo llegué al entrenamiento y me dijo: ‘cómo serás gacho, le vas a echar a perder la carrera’. (Le dije) Perdón, es que yo no puedo pensar así. Yo tengo que cumplir con mis responsabilidades de sacar la verdad”, argumentó en aquel entonces el reportero.

Luego, Huerta descubrió que en realidad había otros casos de los que no se habían enterado hasta el momento. “Eran más. Al final, conseguí las actas y con eso pude demostrar que eran cachirules. Una persona que trabajaba dentro de la Universidad me habló por teléfono porque acababa de suceder una reunión en el interior de la U de G, y dijeron que iban a hacer algo contra mí. (Me dijeron) ‘Te recomiendo que te vayas de la ciudad, porque te van a hacer algo’. Voy con mi jefe, Jaime García Elías, le platico. (Le dije) ‘yo tengo mucho miedo de que me vayan a hacer algo’”.

En los últimos años algunas de sus afirmaciones han sido cuestionadas por el público. (Foto. @MudoHdz/Twitter)

Fue ese momento el que marcó para siempre la carrera de Huerta, pues fue a partir de aquel episodio que se decidió a enfrentar el miedo y enfocarse en su carrera periodística. “Él muy sereno me dijo: ‘no, no te preocupes’. Yo estaba aterrorizado. Cómo voy por una nota a dejar que me maten. Y él me dijo fríamente: ‘tómate descanso, vete a tu casa. Si mañana vuelves, habrá nacido un periodista. Si mañana no vuelves, habrá nacido un cobarde’”. Esas fueron las palabras que cambiaron la vida profesional de Héctor Huerta.

Huerta decidió contarle el tema a su mamá y fue gracias a un consejo suyo que decidió dedicarse de lleno al periodismo deportivo y a la investigación. “Platiqué con mi mamá. (Le dije) sí, mamá, pero esto es lo que me gusta. (Me respondió) pues si eso es lo que te gusta, adelante. Enfréntate a todo”. Después de ese diálogo, Huerta continuó con sus investigaciones y hasta el día de hoy es uno de los periodistas más reconocidos en ese rubro.

SEGUIR LEYENDO: