Cómo fue el día que Emilio Fernando Alonso sufrió un derrame cerebral

Emilio Fernando Alonso sobrevivió a un derrame cerebral (Foto: Twitter/@kristhiangm9)

La mañana de este jueves el mundo del espectáculo se conmocionó con la noticia de que Carmen Salinas, actriz y productora mexicana, cayó en coma después de sufrir un derrame cerebral, en consecuencia, se recordó a diferentes personajes que han experimentado una situación similar.

En el periodismo deportivo, quien enfrentó la enfermedad y estuvo al borde de la muerte se trató de Emilio Fernando Alonso, ex narrador de TV Azteca y actual cronista de TUDN. En 2005 vivió aquella experiencia; recientemente en entrevista con Antonio de Valdés para su canal de YouTube Bienvenidos a Toño De Valdés contó lo que pasó aquel día.

Emilio Fernando vivía una época de éxito como cronista de Azteca Deportes. Tenía la cobertura de los partidos de la Selección Mexicana, Eurocopas, finales de la Liga MX, Juegos Olímpicos, Mundiales y demás eventos de su preferencia.

En entrevista con Toño de Valdés, Emilio Fernando Alonso contó lo que pasó el día que le dio un derrame (Foto: YouTube/@Toño de Valdés)

Sin embargo, cuando estaba en una cena con su actual esposa Patricia, tuvo el derrame que perjudicó su estado de salud. En aquel tiempo el cronista mexicano trabajaba en Guadalajara, por lo que los fines de semana viajaba a la Ciudad de México para pasar el fin de semana con su familia. La situación ocurrió un 27 de mayo de 2005.

Fernando Alonso explicó que en esa ocasión decidieron cenar en un restaurante de la capital mexicana. El matrimonio entre Patricia y Emilio aún no estaba formalizado, solo eran pareja, así que pasaron la velada con amigos. Todo marchaba de manera ordinaria hasta que la actual esposa del cronista notó algo extraño.

El ex narrador de Azteca Deportes no entendía lo que pasaba pues no tenía ningún malestar hasta que notó que no podía hablar. En las propias palabras de Fernando Alonso, solo notó la preocupación de los demás y las indicaciones que le daban para llevarlo al hospital.

Emilio Fernando Alonso tenía 45 años cuando le dio el derrame (Foto: Facebook/Entrenador Pepegol)

“Estuve al bordo de la muerte. Yo no sentía nada, a mí no me dolía nada, ella de repente vio algo en mí, algo extraño y dijo: ‘Vamos al hospital’”

Don Emilio, como también es conocido, reveló que en ningún momento perdió el conocimiento, siempre estuvo consciente de lo que pasaba a su alrededor. Incluso impedir que se le trasladara al hospital pero notó que su cuerpo no reaccionaba.

“Yo entendía todo pero no podía expresarme bien, porque lo primero que pierdes cuando te da un derrame cerebral es el habla. Entonces yo le quería decir que ‘no’”, recordó Emilio Fernando.

Don Emilio, como también es conocido, reveló que en ningún momento perdió el conocimiento cuando le dio el derrame (Foto: Twitter/@cesarmartinezmx)

Patricia lo tomó de los brazos para levantarlo, pero la nula reacción de las piernas del narrador guerrerense preocupó aún más a su pareja. En el mismo relato de Emilio Fernando detalló que lo sacaron arrastrando del restaurante mientras el veía y escuchaba lo que pasaba a su alrededor.

Incluso apuntó que la gente pensó que estaba en estado de ebriedad pero Don Emilio negó su gusto por la bebida. Una vez que abordó el carro que lo llevaría al hospital, el cronista empezó a sentirse mal.

“Me llevó al hospital muy rápido, ella se aventó el tiro. En el camino yo recuerdo que me tomaba la mano muy fuerte porque yo me sentía mal; no sabía por qué, estaba consiente, entendía todo”, expuso el narrador.

Emilio Fernando Alonso es actual cronista de TUDN (Foto: Twitter/@marccrosas)

Una vez en el hospital, el relato de Fernando Alonso fue desgarrador pues vio cómo lo preparaban para entrar al quirófano ya que seguía muy atento a lo que pasaba a su alrededor. Incluso escuchó a su esposa decir: “Debe tener un derrame, viene muy mal” mientras hablaba por teléfono con un familiar en camino a la clínica.

“Recuerdo que ya me estaban rapando para operarme, porque había que operarme de volada”

Después de salir del quirófano recibió el diagnóstico médico que no fue alentador, pues le contaron que no podría caminar o narrar a causa de la gravedad del derrame. Con terapia y trabajo con los médicos recuperó su movilidad y un año después volvió a los micrófonos de TV Azteca.

