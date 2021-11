Por qué Emilio Fernando Alonso salió de TV Azteca

Emilio Fernando Alonso (Foto: Twitter@Equissoypao_)

El periodismo deportivo ha forjado a diferentes personajes del micrófono. José Ramón Fernández, Enrique Perro Bermúdez, Francisco Javier González, Raúl Orvañanos, David Faitelson, Paco Villa, Christian Martinoli, Luis García entre otros más han sido las voces de la narración deportiva.

Emilio Fernando Alonso forma parte del grupo de cronistas mexicanos con una trayectoria y un legado que ha transcendido diferentes generaciones. Su voz se popularizó en la década de los ochenta y noventa en la señal de TV Azteca.

A pesar de que acumuló 30 años trabajando para la televisora de Ajusco, en 2015 dejó la empresa y se dedicó a diferentes proyectos. Recientemente, en entrevista con Antonio de Valdés para su canal de YouTube Bienvenidos a Toño De Valdés, Emilio Fernando reveló qué lo llevó a salir de Azteca Deportes.

Foto: Twitter / @cesarmartinezmx

Después de recuperarse de un derrame cerebral que lo alejó por más de un año de los micrófonos, volvió a TV Azteca para retomar su labor como cronista. Explicó que la única forma para agradecer el apoyo que le brindó la compañía cuando enfermó era con trabajo.

Sin embargo, se fueron dando algunas situaciones que incomodaron a Don Emilio. La principal radicó en que ya no era considerado para las narraciones de los partidos de la Liga MX, además, en aquel momento Azteca Deportes perdió los derechos de transmisión de algunos clubes, por lo que tenían menos juego en cada jornada de la liga.

El cronista de 61 años buscó la forma de tener partidos y se sinceró con Toño de Valdés al contar que él notó que ya no lo estaban considerando para la programación:

En entrevista con Toño de Valdés, Emilio Fernando Alonso contó por qué salió de TV Azteca (Foto: YouTube/@Toño de Valdés)

“Yo tenía 30 años ahí y hubieron situaciones que ya no me estaban gustando. Entonces hablé con los jefes y les dije: ‘Yo quiero trabajar’, ellos se portaron muy bien conmigo cuando estuve hospitalizado: ‘La única manera que tengo para retribuir lo que ustedes me estuvieron ayudando es trabajando’, pero si no me daban partidos...”

Durante su ausencia, diferentes jóvenes cronistas empezaron a tomar fuerza y a definir un estilo propio, tal es el caso de Christian Martinoli, quien junto con el Doctor García tomaron protagonismo en la cobertura de los eventos de fútbol.

Pero antes de tomar la decisión definitiva de salirse, buscó la forma de ir a narrar a los juegos en el Estadio Azteca.

“Yo me ponía mucho para el Azteca, América, no importa; a mí donde me pongan, yo trabajo y lo hago con mucho cariño. Pero había cosas en las que ya no estaba mucho de acuerdo, entonces hubo compañeros que aprovecharon el problema de salud que tuve para empezar a consolidarse y ahora están muy bien.

Ante la poca oferta de trabajo y las nuevas figuras de la televisión. Emilio Fernando Alonso decidió presentar su renuncia pues tampoco pretendía quitar a los nuevos cronistas, según reveló en su testimonio. Se dirigió con los encargados y entendió que era el momento de dejar la empresa en la que colaboró por tres décadas.

“Tampoco era cosa de que los quitaran, yo tampoco hubiera hecho eso, yo lo único que quería era trabajar. Fui di las gracias, agradecí 30 años; tantos eventos con ellos, nunca terminar de ser un malagradecido: 10 Mundiales, 9 Olímpicos, 8 Eurocopas, muchos eventos”.

