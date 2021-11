Aryna Sabalenka, a solas con Infobae: los secretos detrás de una de las mejores tenistas del mundo

Aryna Sabalenka es una de las mejores tenistas del circuito WTA (Foto: USA TODAY Sports)

Todos los focos en el WTA Finals 2021 estarán puestos sobre Aryna Sabalenka. La tenista bielorrusa de solamente 23 años es la gran favorita en el famoso Torneo de Maestras del circuito femenino profesional. Ante la baja de la australiana Ashleigh Barty, actual líder del ranking mundial y defensora del título, se espera que Sabalenka pueda dar un paso adelante en Guadalajara (México) ante las otras siete mejores raquetas del año.

Su vínculo con el tenis nació de pura casualidad, una tarde en la que su padre Sergey (fallecido en 2019) le propuso tomar la raqueta a modo de entretenimiento. Él tenía vínculo con el deporte, pero no con el tenis, era jugador de hockey. “Mi papá me llevó a un centro de tenis y me hizo probarlo. Desde mi perspectiva dije, ‘¿por qué no?’ y me encantó”, dijo en diálogo exclusivo con Infobae desde México a horas de su debut. A partir de ahí, el ascenso ha sido meteórico para la jugadora oriunda de Minsk, la capital de Bielorrusia.

Ingresó en la clasificación de la WTA por primera vez a principios de 2016 y al año siguiente, con solamente 19 años de edad, saltó a la fama por conseguir el subcampeonato en la Fed Cup con su país. Sabalenka hizo un fantástico tándem con Aliaksandra Sasnovich, a pesar de que ambas estaban fuera de las 75 mejores clasificadas en el ránking WTA de ese momento.

Aryna Sabalenka saltó a la fama con su gran actuación con Bielorrusia en la Fed Cup 2017 (Foto: REUTERS)

Ese fue un punto de quiebre para su trayectoria, después de ese hito empezó a subir paso a paso. Jugó cuatro finales en 2018 y quedó en la puerta del Top 10. Al año siguiente alzó sus primeros trofeos individuales pero en los Grand Slam hizo un papel muy destacado dobles: llegó a semifinales de Roland Garros, cuartos de final en Wimbledon y ganó el US Open 2019 junto a la belga Elise Mertens. En Estados Unidos, vencieron a Ashleigh Barty y Victoria Azarenka en la final por 7–5, 7–5. Terminaron el año en el puesto número 2 del ranking.

Después de un atípico año de competición en 2020 por la pandemia de COVID-19, hizo su despegue definitivo. Primero ascendió a la cima de la clasificación de dobles junto a Mertens al ganar el Australian Open, pero luego venció a Ash Barty en Madrid para alzar su cuarto trofeo de WTA 1000 y más tarde alcanzó las semifinales consecutivas en Wimbledon y US Open, lo que la puso en el podio de la clasificación.

“Nunca pensé crecer tan rápido pero me hizo super feliz poder hacerlo tan pronto ya que no gasté tanto tiempo ni energía. Lo que estoy haciendo es increíble y estoy orgullosa de mi equipo por todo lo que han hecho por mí”, reconoció.

Aryna Sabalenka llegó a lo más alto de la clasificación de dobles por sus éxitos junto a Elise Mertens (Foto: REUTERS)

En el WTA Finals de Guadalajara tendrá la oportunidad de demostrar que está lista para imponerse a las mejores del mundo. Sabalenka figura como primera cabeza de serie del torneo y comparte grupo con la griega Maria Sakkari, la polaca Iga Swiatek y la española Paula Badosa. Es sin duda el grupo más competitivo del torneo. La otra zona la integran Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Garbiñe Muguruza y Anett Kontaveit.

“Obviamente tengo un poco de presión pero creo que puedo manejarla. Es algo increíble poder ser la mejor preclasificada pero siento que todas las jugadoras son muy buenas y no importa si sos la mejor preclasificada o la octava, todos merecen el título y todos pueden hacerlo. Tengo que estar al 100%, tengo que ser muy consistente y pelear por cada punto al máximo nivel”, analizó.

Su fortaleza mental será una herramienta fundamental para lograr su objetivo. Lo ha sido para llegar a lo más alto. Según dijo a Infobae, la diferencia entre ser una top 10 y una top 50 está en “la regularidad y consistencia para mantenerse en los puestos altos”. Incluso habló sobre sus métodos para trabajar en su salud mental, algo que Naomi Osaka puso de manifiesto en el último tiempo. “Vengo trabajando con distintos psicólogos hace años y así es como yo convivo con este tema de la salud mental. Es algo de lo que se tiene que hablar”, reveló.

Aryna Sabalenka ganó este año el WTA 1000 en Madrid al vencer a Ashleigh Barty (Foto: REUTERS)

Uno de los secretos de Aryna Sabalenka está en no dejarse llevar por las críticas o los elogios de los fanáticos, que suelen ser una cuestión muy difícil de manejar para cualquier deportista profesional. “Es parte de la vida. A veces te apoyan, otras veces están en contra y es algo que no depende de mí. Capaz un día te toca jugar contra un local dentro de un torneo y no hay problema. A mí me encanta, aunque se pongan en contra, yo amo a los fanáticos”, destacó.

Su debut no será nada sencillo. Sabalenka se estrena este jueves (19:30 hora de México, 22:30 de la Argentina) ante la española Paula Badosa, que llega al WTA Finals en su máximo esplendor. La catalana es la flamante campeona del WTA 1000 de Indian Wells, un torneo que Aryna Sabalenka no pudo jugar por dar positivo de COVID-19. La estrella bielorrusa deberá buscar su mejor versión tras recuperarse del virus y con el aliciente de que el torneo se juega a 1.566 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un panorama difícil, pero en su corta trayectoria ha demostrado que puede lidiar con grandes obstáculos.

