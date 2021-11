“El Caballero de la Noche”: el llamativo look de Neymar en la concentración de Brasil

El look con el que Neymar sorprendió en la concentración de Brasil (Crédito: Instagram @neymarjr)

Brasil continúa con su puesta en marcha de cara a los partidos contra Colombia y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

El seleccionado que comanda Tite recibirá al elenco cafetero en el NeoQuímica Arena, por la fecha 13, mientras que luego visitará a la Albiceleste en el estadio Bicentenario de San Juan en los duelos clasificatorios al Mundial de Qatar 2022.

Por supuesto, en el equipo líder de las Eliminatorias con 31 puntos, seis más que su escolta Argentina (25), estará su máxima estrella Neymar quien este martes se paseó con un particular look en la concentración del conjunto verdeamarelho.

El astro brasileño compartió una imagen con su llamativo corte de pelo en su cuenta de Instagram. “El Caballero de la noche”, fue la mención que se llevó en las redes sociales el futbolista del PSG, quien eligió para uno de los lados de su cabeza teñida de rubio el logo del superhéroe Batman.

Casemiro volvió a ser convocado por Brasil tras su ausencia en la última triple fecha de Eliminatorias (REUTERS/Amanda Perobelli)

Entre las novedades del equipo de Tite aparece también el regreso de Casemiro, tras ausentarse de la triple fecha pasada en las Eliminatorias. El mediocampista del Real Madrid, titular indiscutido en Brasil, había sufrido una infección en una de sus muelas que le impidió estar junto a su selección.

En tanto, el entrenador brasileño aguarda por la convocatoria de último momento en lugar de Lucas Veríssimo. Se trata del defensor Gabriel Magalhães del Arsenal de Inglaterra quien sustituye a su compañero del Benfica de Portugal tras la grave lesión de rodilla sufrida el último domingo.

A su vez, Coutinho, actual volante de Barcelona de España, habló con la prensa y dijo que se siente “muy bien” en lo físico luego de las lesiones que lo marginaron de la actividad. “Es obvio que quedarse nueve meses afuera no es fácil, viniendo de tres cirugías seguidas en la misma rodilla, pero desde que regresé no siento ningún dolor, ninguna molestia. Me siento bien. Regresé en septiembre y ha pasado un tiempo, estoy feliz de estar de regreso. Es como si fuera la primera vez, así lo veo cada vez que estoy en la plantilla”, indicó Coutinho.

“Tenemos dos partidos importantes como lo son Colombia y Argentina. Nos preparamos lo mejor posible para jugar un gran partido y sumar tantos puntos como podamos. Esperamos hacer un gran partido contra Argentina también”, señaló el ex Liverpool de Inglaterra.

Lucas Paquetá (i), de Brasil, fue registrado al celebrar con Neymar, un gol que le anotó a Chile, durante un partido de los cuartos de final de la Copa América, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Por su parte, el mediocampista Lucas Paquetá aseguró que Colombia siempre les resultó “un adversario muy difícil” con respecto a los últimos choques.

”Colombia siempre es un adversario muy difícil. Siempre nos propusieron partidos bien complicados y duros. Es un equipo de mucho contacto y juega fuerte. Cada vez han sido más disputados los partidos (con Colombia). Sabemos que no será diferente esta vez y tenemos que prepararnos para un encuentro bien difícil, dar lo mejor y conquistar nuestro objetivo, que son los tres puntos”, manifestó el volante de Lyon de Francia.

Para Paquetá, Brasil tendrá “dos grandes partidos” ante Colombia y la Argentina (16 de noviembre en San Juan) por la doble fecha de Eliminatorias: “Espero que podamos conseguir dos victorias”.

El seleccionador de Brasil, Tite, paró hoy un equipo en el segundo entrenamiento del equipo que enfrentará a Colombia y Argentina en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Según informó el sitio O Globo, Tite dispuso el siguiente equipo: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar.

SEGUIR LEYENDO: