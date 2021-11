Pep Guardiola habló sorbe la llegada de Xavi al Barcelona y realizó un pedido especial

(Reuters)

Xavi Hernández arrancó este lunes su etapa como técnico del Barcelona con un acto en el Camp Nou del que participaron 10 mil aficionados. De esta manera, el ex futbolista comienza un ciclo con mucho entusiasmo e ilusión por parte de la dirigencia y de los propios fanáticos, que esperan recuperar el estilo de juego histórico del cuadro culé y con eso los títulos.

“Muchas gracias, no me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Como le dije cuando me fui de aquí, somos el mejor equipo del mundo y el Barça necesita exigencia, no se puede empatar ni perder, aquí hay que ganar”, prometió en el evento. Mientras tanto, la prensa los señala como el heredero de Pep Guardiola, quien justamente habló sobre el tema.

El entrenador del Manchester City prestó declaraciones en el marco de un torneo de golf benéfico en el que fue consultado por el arribo de su ex dirigido al club español: “Si Laporta y la Junta han elegido a Xavi es porque hay millones de pros y pocos contras. Conoce la casa, traerá energía positiva, por cómo ve el fútbol y por su dedicación seguro que sacará la situación adelante. Tarde o temprano, éramos conscientes de que iba a ser entrenador del Barcelona. Le ha tocado ahora y hay que estar a su lado. Seguro que lo hará bien”.

El entrenador estuvo al frente del Barcelona entre 2008 y 2012, la etapa más gloriosa de la historia del club en la que ganó 14 trofeos, incluidos dos Champions League. En ese equipo que marcó un antes y un después en la historia del fútbol mundial, Xavi era uno de los cerebros dentro del terreno por lo que Pep lo conoce bien.+

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, junto al presidente del club, Joan Laporta (EFE)

“Xavi conoce la casa, estoy convencido de que traerá una energía más que positiva. Siempre ve el lado bueno de las cosas. Con su clase, dedicación y esfuerzo seguro que lo sacará adelante”, sostuvo. Además, pidió a la prensa y a la afición no generar mayor presión de la que ya existe: “Yo no fui el heredero de nadie y Xavi no tiene que ser el heredero mío ni de nadie. Tiene que ser él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las debe tomar él. No debe fijarse en el pasado. La gente no puede olvidar que en mi etapa también hacíamos partidos muy malos, perdíamos títulos, pocos, pero perdíamos. Esta es la realidad”.

Xavi, ídolo del elenco catalán, aterriza en el Camp Nou luego de su etapa al frente del Al Sadd de Qatar en el que tuvo su primera experiencia como técnico y ganó siete títulos. Ahora, tras ser anunciado como el reemplazante de Ronald Koeman, tendrá la misión de recuperar a un golpeado Barcelona que marcha noveno en La Liga y segundo en su grupo de Champions League, competencia en la que fue goleado por el Bayern Múnich y el Benfica.

