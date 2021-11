La emotiva reacción del Chicharito Hernández tras la eliminación del Galaxy

(Foto: captura YouTube/ @Mayan Tiger Sports Journalist)

La tarde del domingo la Major League Soccer (MLS) vivió su última fecha de cara a las rondas finales de la liga y el equipo de Javier Hernández Balcazar no logró pasar a la siguiente ronda. A pesar de que el conjunto de Los Ángeles Galaxy empataron su partido 3 - 3 contra Minnesota y el Chicharito anotó un doblete, su desempeño no le alcanzó para pasar a los cuartos de final.

El Galaxy empezó el juego con un resultado en su contra pero vendría la habilidad goleadora del Chicharito Hernández para igualar la marca; sin embargo, su esfuerzo no le alcanzó y no logró conseguir la victoria.

Al término del juego, el delantero mexicano ofreció unas palabras en conferencia de prensa y se sensibilizó sobre la melancolía que le causó no haber podio clasificar. Hernández apareció frente a los medios con el rostro hinchado, los ojos rojos y algunas lágrimas visibles; habló de lo que significó su eliminación de la competencia.

(Foto: YouTube/Mayan Tiger Sports Journalist)

Empezó por señalar que sentía una gran frustración al no haber conseguido su objetivo. A pesar de que durante esta temporada mejoró su rendimiento anotador, no llevó al Galaxy a la siguiente fase. Así lo comentó en videoconferencia de prensa:

“Frustrado no estoy, estoy dolido, me dolió. Di todo lo que estaba en mí, en todos los aspectos”

Además no perdió de vista las dificultades que enfrentó en la temporada, pues una lesión lo alejó de la cancha varias semanas, en consecuencia se perdió 12 duelos de la temporada. Aunque no se quiso ver como el “posible héroe” del club sí enfatizó que su ausencia pudo perjudicar a su club y que todos experimentaron un problema por lesión.

Chicharito Hernández se perdió 12 partidos por lesión (Foto: Troy Taormina/USA TODAY Sports)

“Me perdí desafortunadamente 12 partidos, no sé que hubiera sido si hubiera estado en el campo. No por decir que hubiera sido el héroe, también las lesiones nos pasaron una mala jugada a todos en esta temporada, no nada más a mí, influyó muchísimo”, relató.

El canterano de Chivas insistió en el dolor que le generó el no haber clasificado a la siguiente etapa y recalcó la emoción que experimentó al término del partido en el Dignity Health Tennis Center.

“No se consiguió el objetivo; no estoy frustrado, estoy dolido porque esta lección duele, duele mucho. Pero tengo que atravesarla, canalizarla muy bien y mejorar”

(Foto: Twitter/@LAGalaxy)

No bastó la sensibilización ante la derrota, Chicharito también se disculpó con toda la afición angelina, pues esperaban que pasaran a la siguiente etapa del campeonato en curso. Al no lograrlo, Hernández dio la cara por todo el equipo y explicó que antes de pensar en la siguiente temporada se tendrá que trabajar con la derrota y planificar un curso positivo para el próximo campeonato.

“Ofrecemos disculpas a los fanáticos que son los primeros, que vean que también nos duele esto, que no nos da igual. Desde mi punto de vista y mi trinchera lo di absolutamente todo, la próxima temporada lo quiero dar mucho mejor, dar más para tratar el objetivo de ser campeón”, expresó.

*Información en desarrollo