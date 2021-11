Así tundió la afición al Tata Martino por no convocar a Gerardo Arteaga

Arteaga está "borrado" del Tri (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Este jueves se ha dado a conocer la lista de convocados con los que México contará para sus partidos de la siguiente fecha de las Eliminatorias Mundialistas. Hubo quienes creyeron que la convocatoria fue lógica, pero también, un sector de la afición explotó contra el Tata Martino por la ausencia de Gerardo Arteaga.

En redes sociales se pudo ver como diversos usuarios criticaron la decisión de dejar fuera al jugador del Genk de la liga belga. Para aquellos críticos, resulta impensable que uno de los jugadores mexicanos con mayor regularidad en Europa no esté dentro de la consideración de Martino para los siguientes compromisos.

“Hay un mexicano que juega en Bélgica, creo que se llama Gerardo Arteaga... supongo por algo y también puede pelearle el puesto a Gallardo y evitar que llamen al muerto de Osvaldo (Rodríguez) jejejeje no sé solo es un dato”, publicó un usuario de manera irónica.

Este fue uno de los irónicos comentarios en contra de Gerardo Martino (Twitter/@KikoSalazar)

Además de los señalamientos hacia Martino por haber dejado fuera a Arteaga, también se puntualizó que los laterales disponibles no tienen el suficiente nivel. De hecho, quien recibió más críticas en este nuevo llamado fue el lateral de Rayados, Jesús Gallardo.

Con el tema de Arteaga, incluso Xavi Sol de TUDN argumentó que si de nivel futbolístico se tratase, el formado en las básicas de Santos debería recibir una oportunidad: “Si fuera por rendimiento creo que Gerardo Arteaga, Alexis Vega, Alejandro Zendejas y Javier Hernández podrían tener lugar”, publicó en su cuenta oficial.

Actualmente, el mexicano del Genk se ha consolidado en el club, tanto que es pieza inamovible en el esquema del técnico neerlandés, John van den Brom. En la liga nacional ha disputado el 100% de minutos, así como en el torneo continental en el que el club participa, la UEFA Europa League.

Para algunos es incluso una "burla" el que no llamen a Gerardo Arteaga (Foto: Twitter/@ Jonathanmgtzz)

Aunque ya se aclaró que por parte de Martino no existe algún tipo de “veto”, resulta compleja la idea de que uno de los más regulares en el viejo continente no sea considerado. Los rumores apuntan a que sí existe un veto hacia el jugador, especialmente por su ausencia en los juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En ese momento, Arteaga publicó una carta expresando que atravesaba por problemas personales no podía asistir a la justa Olímpica: “Desafortunadamente, y debido a un problema personal, no podré acudir junto a mis compañeros a los próximos JJOO de Tokio que se disputarán este verano. Mi compromiso con la Selección Mexicana es y será siempre el más alto. No existe mayor orgullo para mí que defender esta camiseta y espero hacerlo muchas veces en mi carrera”, se lee en la carta del futbolista de 23 años.

Posterior a su ausencia, Martino no volvió a requerir su presencia en la Selección Nacional y los cuestionamientos comenzaron a llegar. En septiembre del presente año se le preguntó directamente la situación, a lo que el estratega argentino contestó que era algo exclusivamente deportivo.

“En el caso de Gerardo, exclusivamente tiene que ver con que la elección en esa posición va hacia otros futbolistas, nada puntual”, afirmó Martino.

Información en desarrollo