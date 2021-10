Las dos figuras del fútbol a las que Hugo Sánchez discriminó cuando era jugador

Hugo Sánchez fue figura total del Real Madrid. (Foto: Twitter/@AmeyaJirage)

Hugo Sánchez fue una de las figuras más destacadas que tuvo México en el plano futbolístico. Incluso la semana pasada, en El Chiringuito de Jugones, Rafael Márquez lo reconoció como el mejor jugador nacido en suelo azteca en toda la historia. Sus memorables chilenas pasaron a formar parte selecta de la biografía del Real Madrid, club que consagró su leyenda en el Viejo Continente.

Sin embargo, sus comienzos en España no fueron nada sencillos. Llegó al Atlético de Madrid como figura de Pumas, pero pronto tuvo que lidiar con el racismo de un sector de la afición colchonera. Como el propio Hugol lo ha relatado en diversas ocasiones, desde la grada se escuchaba el grito de “¡Indio, indio, indio!”, que se usaba de manera despectiva haciendo alusión a la nacionalidad de Sánchez.

El atacante pudo sobreponerse a esa situación para ganarse un sitio en el equipo, convertirse en figura y ganarse su fichaje al Real Madrid. Pero a pesar de que fue víctima del racismo en los campos de futbol, Hugo Sánchez también tuvo episodios en los que pagó con la misma moneda. Particularmente hay dos casos conocidos, ambos revelados por su ex compañero y ahora comentarista deportivo, Óscar Alfredo Ruggeri.

Hugo Sánchez fue referente del futbol mexicano durante casi veinte años. (Foto: Twitter@alexbachoc)

El Cabezón compartió vestidor con Sánchez en dos periodos diferentes. Primero en el Real Madrid en la temporada 1989-1990 y luego en el América en 1992. Según contó en un programa de 90 minutos de futbol, para Fox Sports, su llegada al Real Madrid tuvo un incidente muy particular. La bienvenida de Hugo Sánchez, figura y referente del cuadro blanco, no fue la más amigable.

De acuerdo con el relato de Ruggeri, a su llegada al vestidor del Madrid escuchó la palabra sudaca, que se usa en España de modo despectivo para llamar a la personas nacidas en América Latina, particularmente en Sudamérica. “Hugo Sánchez me gritó sudaca. Me recibió así. Le digo. ‘¿vos de dónde sos? De México le digo”, recordó el campeón del mundo.

A pesar de aquel incidente, Ruggeri destacó que hasta el día de hoy mantiene una relación cercana con Hugo. “Todavía nos seguimos hablando con el Pichichi. Después hacía goles, un crack. Se peinaba una hora en el espejo. Rulo por rulo se peinaba”, contó sobre la conocida vanidad del goleador azteca.

Antes del Mundial de Italia 90, Ruggeri conoció a Sánchez en el Real Madrid. (Foto: Georges Gobet/AFP)

En otra edición del mismo programa, Ruggeri reveló detalles de la conflictiva relación entre Sánchez y Antonio Carlos Santos, quien se casó con Emma Portugal, ex pareja de Hugo. Según recordó el argentino, al Macho le molestaba que Santos atendiera el teléfono cuando llamaba a su casa y le pidió al propio Ruggeri que le hiciera llegar un mensaje muy particular, con un insulto racista incluido.

“Yo me sentaba al lado de Hugo Sánchez y me decía: ‘Óscar, dile al esclavo que cuando yo llamo no atienda él, que yo quiero hablar con mis hijos’”, recordó Ruggeri sobre la forma en la que Hugo Sánchez se dirigía al entonces jugador más importante del América. Ni Ruggeri ni Hugo jugaron mucho tiempo más en el club de Coapa, pero su paso por el Nido dejó numerosas anécdotas que al día de hoy siguen siendo recordadas.

Aunque conoció y padeció el racismo durante prácticamente toda su carrera, Hugo Sánchez tuvo polémicos episodios en los que también usó palabras discriminatorias. En su faceta como comentarista también se ha caracterizado por sus críticas hacia los entrenadores extranjeros, particularmente en el último tiempo a Gerardo Tata Martino y a Juan Carlos Osorio.

