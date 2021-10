La razón por la que Carlos Albert se distanció de José Ramón Fernández

Una de las disputas que marcó su trayectoria fue la que sostuvo con José Ramón Fernández (Foto: Archivo/Instagram/@carlos_albert_57)

Carlos Albert siempre se caracterizó por su estilo polémico y frontal. Desde los comienzos de su carrera hasta el final. Debido a esa fuerte personalidad, el ahora retirado periodista tuvo fuertes confrontaciones con diversas personalidades del ámbito periodístico. Una de las disputas que marcó su trayectoria fue la que sostuvo con José Ramón Fernández.

Durante quince años, Albert Llorente y Fernández habían sido dos de las cartas fuertes de Imevisión. Juntos revolucionaron la forma de hacer periodismo deportivo en la televisión mexicana. Parecía que su destino era convertirse en un contrapeso al estilo tranquilo y tradicional de Televisa, empresa con la que siempre rivalizaron y de la que eran especialmente críticos. Pero hubo diferencias en los puntos de vista de ambos que generaron un distanciamiento que duró muchos años.

Todo empezó cuando Imevisión dejó de ser una empresa paraestatal y se convirtió en TV Azteca. Fue ahí cuando José Ramón le hizo una petición a Albert que alteró su relación. “Yo tenía varios años en esto, tenía un estilo, tenía una forma de pensar”, recordó Albert en entrevista con Apuntes de Rabona en 2019.

Carlos Albert tuvo un estilo polémico durante toda su trayectoria. (Foto: Instagram/@carlos_albert_57)

Joserra le pidió a Albert que rebajara el tono ácido que siempre había manejado. “José Ramón me dijo: ‘Necesitamos cambiar nuestra forma de narrar’”, rememoró Albert, que no aceptó la premisa de su compañero. “José Ramón, perdóname, no es mala onda, pero no puedo”, respondió el comentarista ante aquella petición.

A lo largo de su carrera, Albert siempre manejo un estilo fuerte de hacer periodismo que le costó diversos despidos y también numerosas críticas en redes sociales debido a la forma en la que podía llegar a referirse a jugadores, entrenadores o directivos. “No me van a hacer cambiar. Parte de lo que he hecho es porque lo hago con gusto. Lo hago con gusto porque lo hago con convicción. Si me cambias las convicciones, no va a funcionar”, mencionó Albert Llorente.

Finalmente, el comentarista salió de la televisora del Ajusco mientras que José Ramón continuó al frente del equipo de deportes y constituyó uno de los equipos más memorables en cuanto a análisis y crítica se refiere. “Yo no pude cambiar, seguí con mis narraciones y mis puntos de vista”, señaló Albert, que a partir de entonces se distanció de Fernández hasta que el destino los volvió a unir unos años más tarde.

Junto a Albert y Raúl Orvañanos, José Ramón Fernández cambió la forma de hacer televisión deportiva. (IG: joseramonfernandeza)

Durante ese tiempo, Albert participó en el gobierno capitalino como titular de la Dirección General de Deporte de la Ciudad de México. Después de salir en medio de controversias, Carlos retomó la actividad periodística en televisión (CNI Canal 40) y también como articulista en diversos diarios de circulación nacional. Su estilo se mantuvo intacto durante todo ese periodo. Incluso protagonizó fuertes choques en pantalla como el que tuvo con el entonces entrenador de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe.

Albert volvió a verse las caras con José Ramón en 2007, cuando llegó a ESPN para integrarse a la mesa de análisis de Futbol Picante. Ambos comentaristas dejaron atrás sus diferencias para centrarse en nuevo objetivos. Ya integrados al Líder Mundial, Carlos Albert y Joserra hicieron de la mesa de Picante uno de los programas más exitosos de la televisión deportiva en los últimos años.

Albert salió de ESPN en 2012 también de manera controvertida. En sus últimos años como periodista tuvo participaciones en la televisión, radio y prensa escrita. El pasado viernes anunció en La Octava Sports su retiro definitivo de los medios de comunicación.

SEGUIR LEYENDO: