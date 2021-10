La vez que Octavio Ocaña y El Escorpión Dorado coincidieron en el Estadio Azul

Octavio Ocaña coincidió con El Escorpión Dorado durante un partido amistoso que reunió a diversos famosos a comienzos de 2021. (Foto: Captura de pantalla/ Youtube: PeluchesEn ElEstuche)

El actor Octavio Ocaña falleció durante la madrugada del 30 de octubre de 2021. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo mexicano y famosos mostraron sus condolencias por el lamentable hecho. Uno de ellos fue El Escorpión Dorado, conocido por su canal de Youtube, PelucheEn ElEstuche. El creador de contenido recordó a Benito por medio de un vídeo en sus redes sociales, en el cuál agregó la descripción: “Amanecimos con una noticia de la chingada”.

La ocasión en la que ambos coincidieron, fue durante un partido amistoso que tuvo lugar en el antiguo Estadio Azul. Dicho evento buscó juntar actores, celebridades de internet y comediantes para armar un partido entre ellos. Como es costumbre, El Escorpión grabó el evento y subió un vídeo con los mejores momentos. Dentro del pequeño filme se aprecia una breve conversación que el youtuber sostuvo con el joven actor mexicano.

Ocaña jugó con el equipo de los actores, acto que recriminó de manera sarcástica El Escorpión: “¿No que no querías ser actor?”, le preguntó. A lo que Benito Rivers contestó con un diálogo característico de su personaje: “No, yo no quiero ser actor, yo no quiero ser actor”, dijo este último, rememorando su infancia dentro de la serie de Vecinos.

Benito Rivers como "La Chilindrina", escena que fue utilizada por El Escorpión dentro de su vídeo cuando se encontró con el actor. (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Distrito Comedia)

