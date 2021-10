El comentario misógino de Héctor Huerta, analista de ESPN, que causó polémica

Héctor Huerta regresó al foco de la polémica, no precisamente por sus aportes en materia de investigación periodística, sino por la inusual forma en reforzó un argumento para exponer la derrota de Las Águilas del América frente a los Rayados de Monterrey en la Final de la Liga de Campeones de Concacaf 2021.

En el programa Futbol Picante, posterior a la coronación de La Pandilla, el analista de ESPN Deportes destacó la gallardía de la escuadra de Coapa para disputar las fases decisivas de las competiciones en que participa.

Sin embargo, utilizó una frase misógina para contrarrestar las quejas de algunos sectores azulcremas hacia el arbitraje, luego de que el colegiado Fernando Hernández no optara por decretar una pena máxima a su favor sobre el final del partido que definió al nuevo monarca de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe.

Las críticas al periodista no se hicieron esperar. Una de ellas vino por parte de Bianca Sierra, zaguera de Tigres Femenil. A través de un tuit, la futbolista de 29 años señaló: “Es en serio???? ‘lloran como mujeres’ a ver alguien explícame cómo es eso…?”.

En el pasado, Huerta estuvo involucrado en una serie de polémicas tanto dentro como fuera del terreno deportivo. Como cuando dio a entender que los elementos de Cruz Azul habrían recibido llamadas y “tentaciones por el oído”, debido a que cayeron en las Semifinales del Torneo Apertura Guard1anes 2020 frente a Pumas.

Al igual que durante una escena en que presuntamente sostenía relaciones sexuales mientras estaba al aire. En dicho lapso, integraba parte de un panel junto a Álvaro Morales, Rafael Puente y León Lecanda.

Por otra parte, destaca su rivalidad con Ricardo Antonio La Volpe, exportero y entrenador argentino que lo catalogó como “chismoso”. En la Primera División de México, El Bigotón dirigió a clubes como Atlas, Chivas, Atlante, Querétaro, Jaguares, Toluca, Monterrey y América.

“Si no me lo encuentro en lo que me resta vida, a mí y a él, mejor. Soy yo feliz de no verlo en la vida. (...) Me cae muy mal a mi La Volpe, pero no dejó de reconocer ciertas cosas. Es una gente de futbol, es una gente que no va a cambiar, que es como es: así es y así se va a morir. (...) Como técnico de Selección Nacional me parece que no lo hizo mal, el resto de su carrera para mí ha sido un mito. Es un punto de vista, pueden no compartirlo nadie, porque aquí lo adoran en esta empresa”, aseguró.