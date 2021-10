El contundente mensaje de Miguel Herrera a Santiago Solari por perder la Concachampions

Piojo Herrera recordó a Santiago Solari la exigencia de títulos para los entrenadores del América (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Las Águilas del América dejaron escapar una importante oportunidad para coronarse a pesar de haber sido considerado el equipo favorito. La derrota de Santiago Solari ante los Rayados de Monterrey lo puso en el ojo de las críticas por el nivel de juego que demostró su cuadro, así como el incumplimiento de las expectativas de los aficionados. Incluso, Miguel Herrera le envió un mensaje contundente por su experiencia como entrenador en Coapa.

Durante una rueda de prensa de cara al duelo que enfrentarán los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en contra de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, el timonel fue cuestionado sobre el papel del América. Al respecto, recalcó que en Coapa tiene poco sentido ser líder y ganar partidos si no se es capaz de conquistar los títulos que se disputan.

“Los dije antes de arrancar. Hay equipos que te exigen ganar y América es uno de esos. Puedes hacer grandes torneos. De diez torneos llegué a nueve semifinales y 4 en finales, pero el primero que llegué a cuartos me echaron; hice 32 puntos. Hay equipos muy exigentes y, sin duda, América es uno. Exigen títulos. Beenhacker hizo cosas muy importantes, jugó lindo, pero no ganó nada y a todos les gustaba. Si no ganas nada no pasa nada”, recalcó.

EL funcionamiento del Club América durante la final fue duramente cuestionado (Foto Jorge Mendoza/REUTERS)

Las dos etapas de Miguel Herrera en el banquillo de los azulcremas dejaron un buen sabor de boca por los títulos que consiguió. Después de que el equipo atravesara por una crisis de campeonatos desde 2005, el Piojo logró organizar de nueva cuenta al plantel y llevarlo hacia el agónico título que consiguieron en el torneo de Clausura 2013 ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca

Si bien no ganó todo lo que disputó, sus buenas actuaciones aumentaron el palmarés del equipo y lo posicionaron para ser el director técnico de la Selección Mexicana durante el Mundial de Brasil 2014. Después, en 2017, regresó al equipo y tuvo su paso más ganador. Desde entonces, ganó el torneo de Apertura 2018, así como la Copa MX del Clausura 2019 y un trofeo de Campeón de Campeones ante su actual equipo.

Por su parte, después de haberse integrado a principios de 2020, Santiago Solari tomó las riendas del equipo y concretó el pase a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Sus discretas pero efectivas victorias lo posicionaron como el favorito para conquistar el título y repetir su participación en el Mundial de Clubes, aunque un error en el funcionamiento de su equipo lo alejaron de la posibilidad.

Santiago Solari está obligado a ganar el título de liga (Foto: Twitter/@TheChampions)

Con el fracaso en Concachampions, ya sumó dos torneos sin poder levantar el título, pues durante el Guard1anes 2021 fue eliminado por los Tuzos de Pachuca en la ronda de cuartos de final. De esa forma, el timonel está casi obligado a reivindicarse ganando el título del Grita México Apertura 2021, en el cual ha lucido por haber asegurado el pase a la liguilla, así como el liderato general de la fase regular.

