El Pollo Ortiz dio detalles sobre su repentino auge y estrepitosa salida de Televisa

Las voces de los clásicos narradores dentro del mundo de futbol en México han estado muy arraigadas en el gusto de la afición. Esto ha provocado que los talentos emergentes deban pasar por más dificultades para sobresalir en los medios, hacerse de un lugar y posicionarse como referentes en las transmisiones deportivas.

Uno de los casos más recientes es el de Raoul Ortiz, quien comenzó su carrera dentro de los medios a raíz de un concurso de voces organizado por Televisa Deportes en el año 2010, para después incrustar como una de las nuevas caras de las cadenas televisivas mexicanas. Sin embargo, su peculiar forma de narrar los partidos y su repentina irrupción le han traído críticas desmedidas por parte de los seguidores.

Actualmente, tras más de una década en el medio futbolístico nacional, el Pollo compartió más detalles sobre algunas etapas de su vida, y como vivió su veloz ascenso a la fama. “Fue muy disruptivo, porque no se en que momento me dieron el salto a otra categoría, yo llegó del mundial y no tenia promesa de trabajo de absolutamente nada.”, indicó el narrador para el canal de YouTube de Toño de Valdes.

Luego de tres años narrando encuentros de la Liga Mx, Ortiz dio el salto para escenarios más importantes y, a pesar de su corta trayectoria, pasó a ser considerado para narrar algunos partidos de la Selección Mexicana. Esta oportunidad llegó en la previa de la Copa Confederaciones de Brasil 2013.

“Me tocó el primer partido de selección nacional, México vs Honduras. Pasan unos días y me marca Óscar Gutiérrez. Me dice, Pollo, ¿tienes visa, tienes pasaporte? Te vas en tres horas a Rio. Te vas mañana a las 10 de la mañana y te vas a Rio con la selección. Vas a narrar.” expresó.

“A partir de ahí arrancó una de mis dos etapas con la selección nacional. Fue sorpresiva, injusta con muchos otros, con mi trayectoria, porque tal vez no tenía los galones para estar en selección pero qué quieres, que le diga que no. La tengo que agarrar y la tengo que disfrutar”, confesó Raoul Ortiz sobre el proceso de llegar a las narraciones del Tri.

Ante la poca aceptación del público hacia las narraciones de Pollo y de su compañero Andrés Vaca, el director de Televisa Deportes decidió hacer un cambio y presentar a Jorge Pietrasanta y Paco Villa de nueva cuenta en los duelos del combinado azteca. Por lo que a partir del febrero de 2015 su camino dentro de la empresa cambió radicalmente.

“Un día estaba narrando a la selección y al otro a los Murciélagos , era como un golpe de realidad y volver a picar piedra desde abajo. Al final si fue un golpe para el ego, fue un golpe para la carrera” confesó el Pollo.

La presión que vivió el narrador durante sus primeros años en los medios de a poco fue aumentado, misma que se hizo más complicada con las críticas de la afición y los propios miembros de su televisora. “Al final de cuentas le están dando la razón a gente que nos está pegue y pegue y pegue y no solamente gente de las redes sociales , gente a nivel interno, compañeros de profesión, compañeros de otros medios de comunicación”, agregó.

Poco después, a base de esfuerzo y dedicación, Ortiz regresó a participar en algunas transmisiones de los partidos del tricolor. Sin embargo, su repentina salida de Televisa fue un golpe duro para su carrera, sobre todo por la incertidumbre y circunstancias que la rodearon. “A ver si puedes hablar con alguien que te dé la razón, porque a mi no me la dijeron. La verdad que fue sorpresiva”, platicó Raoul con Antonio de Valdés al ser cuestionado sobre su separación con el canal de las estrellas.

La trayectoria del Pollo continuó en la cadena Fox Deportes, donde narró partidos del futbol mexicano y la MLS por alrededor de dos años. Posteriormente tomó la oportunidad de llegar a TNT Sports y comenzar su camino en las transmisiones de la UEFA Champions League.

