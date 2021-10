El punzante comentario de Henry Martín a la prensa: “No nos importa lo que ustedes piensan”

Henry Martín suma un gol en la actual Concachampions, en tres partidos jugados (Foto: Jorge Mendoza/REUTERS)

Un día antes de la final de Concachampions entre Monterrey y América, el delantero azulcrema, Henry Martín, habló en rueda de prensa. Aunado a los temas relacionados al partido, al artillero se le cuestionó sobre el “espectáculo” que ofrece su equipo en el terreno de juego. Su respuesta fue clara: “No sé a qué le llaman ustedes espectacular. Con todo respeto, a nosotros no nos importa lo que ustedes piensen, nos importa ganar los partidos”.

El equipo de Las Águilas se ha posicionado como el líder general de la Liga MX y es finalista del torneo de Concacaf. Se han consagrado como el equipo más regular del último semestre y sus posibilidades de levantar un título esta temporada es muy alta. Los resultados se le han presentado al equipo de Santiago Solari, con más de 13 victorias entre ambos torneos. A pesar de está situación, todavía hay críticas para el equipo, en relación a sus victorias por mínima diferencia de goles.

Cuando se le comentó esta situación a Henry durante rueda de prensa, el futbolista se mostró indiferente. “Para nosotros es importante ganar los partidos. Si lo ganas 1-0 o 10-0, es ganar”, aseguró el seleccionado nacional. Para expresar mejor su punto, uso de ejemplo al Atlético de Madrid, haciendo referencia a que a la gente no le gusta el estilo de juego del Cholo Simeone, pero que termina con una victoria y eso es lo que le importa a su afición.

Santiago Solari disputará su primera final como director técnico del América. (Foto: Jorge Mendoza/REUTERS)

Santiago Solari, Guillermo Ochoa y Emmanuel Aguilera acompañaron a Henry Martín a declarar. El director técnico azulcrema recalcó que el equipo siempre encara sus partidos con el máximo compromiso y el máximo respeto por el rival. Por su parte, el capitán Ochoa piensa que Las Águilas ya tiene claro cómo jugar y que cada compañero suyo entiende lo que el estratega espera de ellos.

Sin más, todos coincidieron en que la importancia más grande está en el compromiso que afrontaran mañana: la final. Los jugadores catalogaron a este encuentro como un verdadero reto, así como un compromiso que implica una satisfacción muy grande.

En relación al cotejo que enfrentarán ante Monterrey, Henry comentó que a él no le importa la diferencia que hay entre planteles. “Se ha demostrado que no importa que jugadores tengas, importa lo que haces en la cancha. No importa si tienes a los jugadores más caros, importa lo que hacen cuando juegan”, aseguró.

América y Monterrey disputaron la final del Apertura 2019. En aquella ocasión, los Rayados se levantaron sobre las Águilas y se coronaron campeones. (Foto: Francisci Guasco/EFE)

Por otra parte, el conjunto americanista no entiende esta final como una revancha por lo acontecido en el Apertura 2019. “El día de mañana va a ser muy diferente a comparación de lo que pasó en el torneo local hace un par de años” dijo Ochoa. Declaraciones que fueron sustentadas por el delantero Martín, “Vemos esto como la oportunidad de conseguir un título más, es importante y hemos trabajado duro mucho por ello”.

Por último, los jugadores no consideran que su condición de visitantes sea una desventaja. El capitán americanista resaltó que su equipo cuenta con una enorme afición, la cual encontrará una manera de estar presente en el partido para apoyar al equipo. Asimismo, son conscientes del apoyo que reciben por parte de millones de espectadores detrás de la televisión.

Solari dice que el equipo está conectado con su hinchada. Que si sus seguidores anhelan ser campeones, tanto los jugadores como el cuerpo técnico comparten este sentimiento.

De esta manera llega el América a su final contra Monterrey. Ambos equipos se han caracterizado por llegar a las instancias finales del torneo de Concacaf y ambas han representado a la zona en el Mundial de Clubes, sin embargo, solo uno de ellos saldrá avante del estadio BBVA.





SEGUIR LEYENDO: