El brillante doblete de Gerardo Arteaga en la goleada del Genk

El defensa lateral, Gerardo Arteaga, puso su nombre en el marcador en la goleada de 6 por 0 del Genk en la Copa de Bélgica al Sint Eloois-Winkel de la División Nacional 1, anotando un doblete y confirmarse como el futbolista mexicano con más minutos acumulados en Europa. Incluso superó a jugadores como Raúl Jiménez de Wolverhampton y Edson Álvarez del Ajax, que son titulares indiscutibles en sus equipos.

Arteaga ha logrado ser titular con el Genk de Bélgica, en todos los partidos que ha participado de todas las competencias. Se ha convertido en uno de los pilares claves dentro del conjunto belga, que se encuentra jugando en competencias como la Europa League, donde recientemente fue goleado por el Tottenham, además de los torneos locales.

El canterano del Santos Laguna fue el anotador del segundo y el tercer tanto. El entrenador holandés, John van den Brom utilizó a la mayoría de sus jugadores titulares para tratar de corregir errores cometidos en los últimos partidos, y de esta manera volver a retomar la confianza, después de los últimos resultados obtenidos.

El jugador azteca fue titular y jugó los 90 minutos. Apenas al 35′, Ugbo abrió el marcador con un penal y de inmediato Arteaga ya había puesto el 0-2. Posteriormente, pasados tres minutos el ex jugador de Santos marcó el 3-0, justo antes de culminar el primer tiempo, el jugador Joseph Paintsil amplió la ventaja antes de irse al descanso.

Ya para la segunda mitad, Ugbo volvió a marcar y finalmente, Bastien Toma sentenciaría el encuentro con el 0-6 definitivo. Ahora, el Genk quedara a la espera de conocer su próximo rival en los dieciseisavos de final de la Copa de Bélgica. Por otro lado, para el jugador mexicano, fueron los primeros goles en esta temporada.

Por otro lado, Gerardo Arteaga pensando en la siguiente fecha FIFA en el mes de noviembre, pareciera que lanzó una señal para Gerardo Martino. Y es que, cabe mencionar que el futbolista mexicano se reencontró con el gol, luego más de 10 meses de sequía.

Cabe recordar que el nacido en Zapopan, por ahora no es considerado por el técnico de la Selección de México, luego de que se negara a asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 por problemas personales. Su ausencia en selección ha llamado la atención de los aficionados ya que, a pesar del buen rendimiento que ha mostrado con su equipo, no ha sido considerado para los partidos del octagonal de la Concacaf para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Desde el pasado 13 de junio, fue el último partido que vistió con la playera del Tricolor ante Honduras, posteriormente ya no participó en los partidos del Tour previo a los JJOO contra Panamá y Nigeria. La baja fue a petición del propio Gerardo Arteaga. Según versiones, el lateral izquierdo pidió no ser afectado de las convocatorias siguientes, pues debido a la pandemia tenía mucho tiempo sin convivir con la familia y eso le habría afectado a nivel personal.

Desde entonces, no ha vuelto a ser llamado a la selección mexicana y el futbolista ignora el motivo del no ser considerado.

“Desde antes de viajar a los Juegos Olímpicos, desde que hablé que no iba; no he hablado con nadie (…). Tal vez en estos Juegos Olímpicos no pude asistir por temas personales, pero mi compromiso con la Selección siempre ha estado y siempre va a estar al cien por ciento”, dijo el lateral izquierdo.

A pesar de no haber tenido contacto con Tata Martino, ni con el director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado, confía en que regresará a defender los colores del Tricolor.

“No he tenido comunicación con nadie, no sé qué hace falta porque he hecho las cosas bien, he jugado todo, liga, Europa League, tengo todos los minutos, pero no sé a qué se deba. No estoy presionado por ir a Selección, todo llega en su momento”, sentenció el jugador azteca.