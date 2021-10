Faitelson cuestionó a la FMF y al Tri por el caso del Chicharito Hernández

Faitelson criticó como se esta desenvolviendo el caso de Javier Hernández y la selección mexicana (Foto: Instagram / @davidfaitelson_espn / Twitter / @AmerHoy)

Se vive un capítulo más de la novela entre Javier Chicharito Hernández y la Selección Mexicana de futbol. En esta ocasión, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio motivos del por qué el delantero no es llamado a la selección. Por su parte, David Faitelson afirmó que en este caso hay falta de transparencia puesto que no hay una verdad convincente que se sepa.

El periodista señaló que la especulación ante la falta de una verdad es lastimosa. “‘El Chicharito’, vetado... La verdad, total y contundente, no la sabemos. Especular es fácil, y es, también, una forma de lastimar sin tener la certeza de lo que realmente se esta diciendo. A ese ‘juego’ nos han invitado De Luisa, Martino y el propio ‘Chicharito’”, escribió Faitelson en su cuenta de Twitter.

De Luisa aseveró que la decisión de no convocar al máximo romperredes de la selección parte de Gerardo Tata Martino, pero que cuenta con el respaldo de Gerardo Torrado, Director General Deportiva de la FMF, y de él mismo.

Así se pronunció al respecto Faitelson con respecto al caso de Javier Hernández (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

“Javier fue consideración del técnico por eso se le llamó y por eso jugó. En ese periodo se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones, lo que decida el ‘Tata’ tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo... lo que pasa adentro se resuelve de manera interna, pero hay que ver por el bien del grupo”, expresó Yon de Luisa para Multimedios.

Para Faitelson, el problema radica en la falta de transparencia en el hecho. Después de las palabras del directivo, quedó asentado que Hernández volverá siempre y cuando Martino lo decida; pero aún no se esclarecieron los verdaderos motivos de su ausencia, y el periodista, a través de redes sociales, fue contundente al respecto.

“El eterno ‘problema’ del futbol mexicano: la transparencia. El caso del ‘Chicharito’ Hernández y la selección mexicana es otra evidente muestra de ello…”

Javier Hernández no está en la selección desde 2019 (Foto: Marcelino Benito/EFE/Archivo)

El veto a Chicharito se ha manifestado de manera clara, a pesar que el presidente de la FMF haya afirmado que no hay ninguna persona en dicha condición. De Luisa dejó entre ver que una posible causa es que el delantero habría exigido cosas que están por encima de los intereses del grupo.

“La parte que no estamos de acuerdo es cuando existen exigencias que son individuales y ponen los intereses personales por encima de los intereses del grupo”, sentenció el directivo.

Incluso, el panelista de ESPN se atrevió a contradecir lo dicho por el propio de Luisa por medio de su cuenta verificada en redes. De manera clara, el presidente de la FMF dijo que “no hay vetados en la selección nacional”. No obstante, fue un discurso que no creyó el periodista, puesto que para él sí existe tal exclusión.

De manera clara, el presidente de la FMF dijo que “no hay vetados en la selección nacional” (Foto: EFE/José Méndez)

“‘El Chicharito’ está vetado. Punto”, sentenció.

La presencia de Hernández en la escuadra azteca no parece ser venidera, al menos no mientras el estratega argentino esté al mando. La ultima ocasión que Chicharito vistió la camiseta del Tri fue el 7 de septiembre de 2019 en un juego ante Estados Unidos.

Javier Hernández también en algún momento mencionó que no entendía su “veto”, pues nunca había tenido inconvenientes con sus similares: “A mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno, así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo”, dijo para ESPN.

SEGUIR LEYENDO: