Luis García y Martinoli hablaron de la “generación de cristal” y esta es su opinión

Luis García y Christian Martinoli son una de las duplas más reconocidas de la actualidad. (Foto: Instagram/@garciaposti)

Pocas duplas pueden gozar del éxito que hoy en día acompaña a Christian Martinoli y Luis García. Con el paso del tiempo, ambos se han consolidado en el gusto de la afición mexicana. Su estilo ha generado críticas debido al humor ácido que suelen manejar. En esta ocasión, han dado su opinión sobre uno de los temas más polémicos de los tiempos que corren: la llamada “generación de cristal”.

En un video subido a su canal de YouTube, Farsantes con gloria, los comentaristas tocaron el tema de la corrección política. Mientras platicaban con el comediante Tony Balardi y con Daniel Cruz, un joven de 26 años encargado de sus campañas de publicidad, Martinoli y García se subieron al debate.

Martinoli cuestionó a Daniel Cruz sobre su opinión acerca de este fenómeno. ”Estamos en una época de generación de cristal. ¿Tú eres generación de cristal? ¿Qué se siente ser generación de cristal?”, preguntó el narrador. “Bien. Todo me molesta”, aseguró Cruz. Martinoli insistió con el tema y preguntó a Daniel qué era lo que más le molestaba. “Que me digan que no”, fue la respuesta.

Christian Martinoli ha generado una división de opiniones por su estilo. (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Fue entonces cuando Luis García entró en la conversación. “Pero tienes que estar acostumbrado porque todo mundo te dice que no. Usted ve esta cara y te tienen que decir que no”, soltó el Doctor con el tono cómico que lo caracteriza. “Que me digan que hacer” subrayó Cruz. “Pero tienes un jefe”, respondió García.

Luis insistió en el tema mientras Martinoli también hacía sus cuestionamientos. “¿Que te digan que no, pero a qué?”, preguntó García. “¡Ah, que te den una orden!”, ironizó Martinoli. Cruz respondió que lo que más le molestaba era que alguien criticara su forma de trabajar. “Pero si no vendes una chingada, es normal que te digan ‘ponte las pilas’, ‘hazle por acá' y tal” argumentó García. “Incluso ya me estás molestando”, bromeó Cruz.

El Doctor le preguntó que si se consideraba bueno en su trabajo. El joven respondió que sí, según sus resultados, que incluso estaba por encima del rendimiento que le pedían. “Es un pinche mentiroso”, dijo García. Por su parte, Martinoli apoyó la idea: “¡Generación mitómana!”.

Luis García cuestionó algunos aspectos de la llamada "generación de cristal". (Foto: Captura de YouTube/Dr. García)

Enseguida, Martinoli le preguntó a Tony Balardi si se ha visto en la obligación de rebajar el tono de su trabajo como comediante. “¿Ha tenido que dosificar los chistes por la época? Los chistes que usted decía, hay algunas cosas que ya se convierten en políticamente incorrectas”, preguntó el cronista.

Tony comentó que hay chistes que se acoplan a las épocas y que pueden ser útiles. “Van cambiando las generaciones. Hay chistes que de plano ya no”, mencionó Balardi, quien actualmente participa en MasterChef Celebrity. Martinoli además destacó que a él le gusta mucho el humor negro.

Desde que comenzaron a formar equipo, García y Martinoli han irrumpido de manera total en el ámbito de la crónica deportiva mexicana. Después del Mundial de Alemania 2006, se consagraron como la pareja encargada de narrar al Tri en los torneos más importantes. Poco tiempo después se sumó Jorge Campos al equipo, para añadir un toque más de comicidad y experiencia.

El estilo que han patentado ha generado una división de opiniones. (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

Su estilo no tardó en encajar con el gusto de un amplio sector del público, pero también hubo diversos colegas que cuestionaron su forma de trabajar. Hasta el día de hoy, su labor sigue dividiendo opiniones por doquier.

La frases que han patentado y las polémicas que han causado están relacionadas con la forma de ser que la afición agradece para amenizar los partidos y hacerlos más llevaderos.

