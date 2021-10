El motivo por el que Arturo Elías Ayub no ha vuelto a invertir en la Liga MX

Arturo Elías Ayub fue clave para el bicampeonato de Pumas en 2004. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Arturo Elías Ayub marcó una era en su etapa como directivo de Pumas. Fue el presidente del patronato en el periodo más exitoso de los últimos años para el conjunto universitario. Los logros fueron incontestables. Consiguió el bicampeonato de los torneos Clausura y Apertura 2004. Además del Trofeo Santiago Bernabéu, en el que Universidad Nacional superó al Real Madrid de Los Galácticos en su propio estadio para sorpresa del mundo entero.

Todo parecía ir viento en popa. Pero fue el propio Arturo quien decidió poner fin al ciclo. En el año 2005, aún con la posibilidad de reelegirse, decidió dar un paso al costado para centrarse en los diversos cargos que desempeña en la empresa de Carlos Slim, su suegro. Desde entonces a la fecha, los aficionados de Pumas añoran su regreso. Elías Ayub incluso ha coqueteado con otros equipos. En 2015 publicó un tuit en el que insinuaba que le gustaría trabajar en Cruz Azul, aunque luego aclaró que no lo decía en serio.

Sobre su negativa a volver como directivo se expresó en una entrevista con Javier Alarcón el año pasado. Ayub recordó como se dio su llegada a Pumas y lo importante que fue Carlos Slim en ese movimiento. “Te voy a decir la verdad: hoy tengo mucha chamba. Cuando a mi me invitan a participar en Pumas, me habla el ingeniero Slim y me dice: ‘Me habló el rector (Juan Ramón) de la Fuente que hay esta oportunidad. ¿Te gustaría?’. Y le dije: ‘No manches, me encantaría’”, recordó.

Arturo Elías Ayub fue el artífice de una versión de Pumas todavía añorada por la afición. (Foto: Cuartoscuro)

En esa reunión se decantó por completo. “Fui a hablar con de la Fuente, sin conocerlo. Me entrevistó, me hizo preguntas. Yo nunca había estado dentro del futbol. Había jugado todo mi vida, me encantaba. Pero no dentro”.

“Platiqué con de la Fuente y dije: ¡Qué hobby tan increíble!”, contó el empresario sobre su debut en el futbol profesional como directivo.

Ayub resaltó que desde siempre la ha gustado el futbol y que mantiene proyectos ligados a esta actividad. “Estamos metidos de una manera diferente, pero seguimos. Tenemos en la Fundación (Telmex) el torneo más grande de futbol del mundo. En 2019 hubo 250 mil jugadores en la Copa Telmex. Tenemos el equipo en Segunda División de España, el Real Oviedo. Lo subimos de Tercera a Segunda División, y que obviamente la tirada será subirlo a Primera”.

Ayub ha decidido enfocarse en su faceta empresarial. (Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

La faceta que tiene como empresario es complicada de compaginar con la dirigencia de un equipo de futbol. Ahí radica su principal motivo para no haber vuelto. “Me quedé con todas mis chambas en Telmex, todo lo que tenía y le entré a los Pumas. Y estando allí adentro te vas cuenta de que es una chamba de tiempo completo. Agotadora. Es muy difícil combinarla con muchas otras chambas. Se puede, porque lo hice, pero ahorita tengo mucha mucha chamba. No puedo”, zanjó sobre una posibilidad de volver al futbol mexicano como directivo.

Pero aquel no fue el último capítulo del Tiburón en el fútbol mexicano. Con el ascenso de León a Primera División en 2012, Grupo Carso decidió asociarse con Grupo Pachuca. Así fue como Carlos Slim y Elías Ayub colaboraron en León y Pachuca hasta el año 2017, cuando decidieron vender sus acciones.

Durante todos estos años, Arturo no se ha desprendido del mundo del futbol. (Foto: José Méndez/EFE)

Durante esta etapa, el León ganó el bicampeonato en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014. Por su parte, Pachuca salió campeón en el Clausura 2016 en una recordada final contra Rayados.

Arturo Elías Ayub actualmente funge como presidente de la Fundación Telmex y director de Alianzas Estratégicas para América Móvil. Aunque ya gozaba de reconocimiento mediático desde hace varios años, su aparición en el programa Shark Tank México elevó su popularidad entre las nuevas generaciones. El empresario incluso decidió abrir un canal de YouTube en el que cuenta con casi medio millón de suscriptores. En su cuenta de Twitter cuenta con más de un millón de seguidores.

