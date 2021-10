La estrategia de Tigres para evitar lesiones que involucra a un experto de la UEFA

Tigres ha sufrido en el tema de lesiones en el Grita México A2021 (Foto: Víctor Cruz/EFE)

Tigres ha sido uno de los equipos que más ha sufrido en el tema de las lesiones. En la presente campaña jugadores como André-Pierre Gignac, Guido Pizarro o Nicolás López, por mencionar algunos, han perdido minutos del Grita México 2021 gracias a problemas físicos.

Ante ello, la organización felina ha tomado cartas en el asunto y decidió contratar a Paul Balsom. El fichaje de Tigres es especialista en futbol de alto rendimiento y Jefe del Grupo de Asesores en temas físicos de la UEFA. Además, ha tenido experiencia en clubes como el Leicester City o en la Selección Nacional de Suecia.

En conferencia de prensa, el estratega del conjunto norteño, Miguel Herrera, confirmó la incorporación de Balsom al equipo de trabajo del club. Argumentó que su llegada va a ser de ayuda para el problema que atraviesa Tigres.

El nuevo "fichaje" (ultimo derecha) de Tigres ya posa con los colores de los felinos (Foto: Instagram/@balsompaul)

“Hemos tenido 11 lesionados, son sólo cinco por problemas musculares, tenemos una percepción de mejorar esto, no podemos pensar en no atacar el problema, la directiva nos ha apoyado, nos ha contratado a un experto en esta circunstancia, Paul Balsom, un tipo que ha trabajado con Leicester City, en la UEFA, hoy trabaja con la selección sueca y nos ha ayudado”, manifestó Miguel Herrera.

La escuadra de la sultana del norte ha perdido elementos importantes a lo largo de la campaña, nombres como el de Florian Thauvin, Hugo Ayala, Leo Fernández, Javier Aquino, André Pierre Gignac y Nico López, han tenido que alejarse de las canchas en momentos clave, lo que ha orillado a rotaciones en el plantel. Sin embargo, se espera que la llegada del experto inglés ayudará al problema de lesiones en Tigres.

Asimismo, el Piojo declaró cuál será la función de este nuevo refuerzo para atender lesiones en los jugadores. “Viene a trabajar en una asesoría con nosotros, es experto en la rehabilitación de jugadores en la parte de la ciencia de los atletas, pero también debemos reconocer que el futbol ha cambiado, es muy físico. Vamos a cerrar bien el torneo y esperamos dejar de lado las lesiones”.

Paul Balsom, está trabajando para la Federación Sueca y va a ser un asesor nuestro en esa parte de la recuperación y el trabajo, se ha pegado con nuestro preparador físico y la parte de recuperación de jugadores, todos tenemos áreas que mejorar y esa área tenemos que atacar de lleno”

La experiencia de Balsom podrá beneficiar a la causa tigre en este cierre de temporada (Foto: Instagram/@balsompaul)

Los señalamientos hacia Miguel Herrera y Giber Becerra, preparador físico de Tigres, por las lesiones que el plantel sufre, han sido recurrentes. Incluso, desde su paso por América, a Becerra le atribuían los problemas físicos de los jugadores de forma directa. No obstante, el propio André Pierre Gignac declaró que el nivel del preparador físico es tan alto como los que tenía en su antiguo equipo, el Marsella.

“Cada quien sus comentarios, pero (Giber Becerra) es de alto nivel, como tenía preparadores físicos en Marsella; me gusta mucho el trabajo, charló con mi preparador físico y todo el mundo está abierto, eso me da gusto porque a veces hay otros con ego que no dejan trabajar con particulares”, expresó semanas atrás el atacante francés.

Tigres aún continúa en la pelea por obtener su boleto a la liguilla. Actualmente ocupan la quinta posición del Apertura 2021 con un total de 19 unidades y un récord de cuatro duelos ganados, siete empatados y únicamente dos perdidos. Sus compromisos restantes son contra Pachuca, América, Chivas y Juárez, y en caso de tener un balance positivo, podría quedar entre los mejores cuatro y avanzar de manera automática a la fase final del torneo.

