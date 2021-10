El polémico mensaje de Sebastián Córdova luego de la victoria de América vs Santos

Sebastián Córfdova le dio el gol del triunfo al América en los últimos minutos del partido (Foto: Twitter/@Cordovar97)

En el encuentro correspondiente a la jornada 14 en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América superaron la primera prueba del duro cierre de torneo que tendrán ante el Club Santos Laguna. El encuentro estuvo caracterizado por las duras críticas que recibió Sebastián Córdova por su rendimiento durante gran parte del partido, aunque fue artífice del gol de la victoria. De esa forma, al término del encuentro envió un duro mensaje a sus críticos.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el delantero que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 difundió tres fotografías suyas captadas durante el último partido. Dos de ellas corresponden al festejo del segundo gol del América y lo acompañó con el mensaje “Hace frío en la cima @ClubAmérica #Córdova #SC10″.

Y es que a pesar de haber sido considerado como parte del cuadro titular, diversos aficionados en redes sociales consideraron que su rendimiento se encontró muy lejos de la mejor versión mostrada durante la justa olímpica. “Sí estaba jugando Córdova”, “En esta cuenta no confiamos en Córdova”, “Jajaja Otra vez Córdova”, “El gol de Córdova vale 17 días de descanso” y “Ya saquen a Córdova”, fueron algunas de las opiniones que se difundieron en Twitter.

El polémico tuit de Córdova al término del partido entre América y Santos (Foto: Twitter/@Cordovar97)

No obstante, con el empate a un gol por equipo y la ventaja numérica de los capitalinos sobre los laguneros, el canterano americanista jugó un papel fundamental para que los de Coapa no dejaran escapar las tres unidades en casa. A cuatro minutos de completar el tiempo reglamentario, Córdova asumió el rol de delantero central y superó a los marcadores que intentaron frenarlo.

Con seis hombres asediando el arco de Gibrán Lajud, los zagueros laguneros lograron repeler un primer intento de gol. No obstante, Roger Martínez recuperó la esférica y la cedió a Miguel Layún, quien dio muestra de su enorme cualidad para centrar y puso un servicio exacto a la posición de Córdova. El originario de Aguascalientes se elevó por el aire y ejecutó un potente remate con la cabeza que finalizó en el interior de la red.

El marcador no se movió hasta el término del tiempo agregado y las Águilas cumplieron con el primer objetivo de la temporada. Con 31 unidades, el equipo de Santiago Solari superó el promedio de puntos requeridos para asegurar un lugar directo en la liguilla del futbol mexicano. Además, provisionalmente, acumuló una ventaja de ocho puntos sobre su más cercano perseguidor, el Atlas.

El equipo de Santiago Solari ya consiguió su clasificación a la liguilla del Grita México Apertura 2021 (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

A pesar del logro, algunos personajes criticaron la forma en que el equipo de Coapa se ha consolidado en la cima de la clasificación. Uno de ellos fue David Faitelson, quien aseguró que “el América no para de ganar. Es más dueño que nunca del torneo y, en apariencia, el único lugar para probarlo será la liguilla”, por medio de su cuenta de Twitter.

Por su parte, José Ramón Fernández, aseguró en su intervención durante “Futbol Picante” que “el torneo es malo, no tiene ascenso ni descenso, no tiene motivación. El América, no es que sea bueno, el América es un equipo bien estructurado, bien dirigido. No juega espectacular, no juega bonito, pero gana, es práctico. Solari ha logrado el hábito de ganar en América y ahí lo tienes con 31 puntos marcando el primer lugar, desafortunadamente”.

Para el cierre del torneo, el América deberá enfrentar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como Cruz Azul y los Rayados de Monterrey. De igual forma, Solari tendrá la oportunidad de conquistar su primer trofeo cuando enfrente al equipo del Vasco Aguirre en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Entonces se pondrá a prueba la determinación de los jugadores, así como la confianza en el proyecto del timonel argentino.

SEGUIR LEYENDO: