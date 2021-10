Revelaron el peculiar método del Bayern Múnich para contratar jóvenes talentos

El Bayern Múnich es uno de los mejores equipos de Europa (Reuters)

El Bayern Múnich es uno de los clubes más poderosos del mundo. Ganador de las últimas ocho Bundesligas, campeón de la Champions League 2019/20, y 2012/13, el cuadro germano es una verdadera potencia que se destaca no sólo por su estilo de juego sino además por ser un club modelo en cuanto a gestión y planificación. A diferencia de otros como el Real Madrid, el Chelsea, el PSG, el Manchester City, la Juventus o el Manchester United, el elenco alemán logra nutrirse mucho de su propia cantera y no suele hacer grandes inversiones en los mercados de pases. Pero, ¿cómo es que lo logra?.

Con una estrategia distinta a la del Barcelona, que se abraza a su Masía desde las categorías más pequeñas, el Bayern Múnich ficha muchas veces juveniles de 15 o 16 años con un potencial especial que consiguen explotar al máximo una vez que se ponen la camiseta roja. Eso mismo le pasó a Toni Kroos y a David Alaba, quienes participaron de una interesante charla en la que hablaron sobre este tema.

Es que el mediocampista alemán, que ahora brilla en el Real Madrid, tiene un podcast con su hermano, Félix, al que suele invitar a varias figuras y en esta ocasión fue el turno del austriaco, quien también forma parte del elenco español. Ambos debutaron en el Bayern Múnich, pero no hicieron todas las inferiores en ese equipo.

Alaba tenía 15 años, se destacaba en las divisiones menores del F. K. Austria Viena y lo que lo habían convocado para algunos partidos con el primer equipo, cuando recibió el llamado: “Tuve ofertas para hacerme un contrato profesional, del Austria de Viena y de otros clubes de la primera división de mi país”.

“Quería ir a Inglaterra y ya tenía ofertas allí. Pero el Bayern no se rindió y me dijo: ‘Ven y echa un vistazo’. En ese momento era Werner Kern (ex director junior) quien estaba en contacto con mi padre. Nos recogió en el aeropuerto y luego fuimos a Säbener Strasse. A partir de ese momento, me enamoré de inmediato y tomé la decisión con relativa rapidez”, reveló el defensor de 29 años.

David Alaba se destaca ahora en el Real Madrid tras haber estado más de 12 años en el Bayern Múnich (Reuters)

Al contar eso, Kroos lo interrumpió de inmediato: “Siempre el mismo truco, eso es lo que hicieron conmigo”. El mediocampista era una promesa de un club del ascenso alemán y se había destacado en un seleccionado juvenil, momento en el cual el Bayern activó su estrategia para seducirlo: “También era Werner Kern en ese momento. Entonces nos invitaron, nos enviaron al hotel Bayerischer Hof y luego a ver la Champions League. Ya no se podía decir que no”.

Evidentemente es así que el Bayern Múnich logra que jóvenes talentos elijan su club por sobre otros. Más allá de los llamados y las conversaciones, el cuadro germano los invita para que sientan por un rato lo que es ser parte de la institución y a qué le darían la espalda en caso de decir que no y optar por otra propuesta. La estrategia parece funcionarles a la perfección.

