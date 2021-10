Dos caídas por lado y un nocaut estremecedor: los cinco momentos imperdibles del triunfo de Tyson Fury sobre Deontay Wilder

* La primera caída de la noche: Deontay Wilder en el tercer round

Tyson Fury retuvo la corona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los pesos pesados en un pelea contra Deontay Wilder que quedará en la historia porque tuvo todos los condimentos que los fanáticos soñaron con ver en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En el cierre de la trilogía, el británico le puso el punto final a un combate extenuante con un nocaut espectacular en el 11° round. Sin embargo, en la previa hubo un total de cuatro caídas hasta arribar a la definición.

El primero que besó la lona fue el local cuando The Gipsy King acertó un potente golpe de derecha en el tercer asalto sobre el rostro de The Bronze Bomber, quien intentó sostenerse sobre su rival pero terminó viendo el conteo del juez Russell Mora. Quedaban todavía 37 segundos por delante de la vuelta en los que el anfitrión intentó domar a la bestia para no marcharse a los vestuarios derrotado.

Parecía que ahí se terminaba todo, pero el norteamericano de 35 años –dueño de una de las derechas más letales del circuito boxístico– puso de rodillas al británico en el siguiente round.

* Las dos caídas de Tyson Fury en el cuarto asalto

De repente, el que está sobre el piso del cuadrilátero con la mirada perdida es el propietario del cinturón. Wilder encontró un camino para su derecha en el cuarto asalto y aunque Tyson buscó sostenerse en pie utilizando a su contrincante como apoyo, terminó en el suelo. El reloj estaba de su lado, aunque los siguientes 30 segundos parecieron una eternidad para él. Tras errar una serie de combinaciones, Deontay otra vez puso a Fury de rodillas. La cara del británico ya era de absoluta preocupación. Hizo tiempo para reiniciar el combate y la campana lo salvó.

Cuando llegó la cuarta caída de la noche, a más de 1 minuto 20 segundos para el final del décimo round, la pelea era absoluta propiedad de The Gipsy King. Supo pasar los momentos de zozobra, recuperó el aire, la energía y la efectividad. Del otro lado, el peleador de 35 años intentaba mostrar su corazón de campeón sosteniéndose en pie a pesar de no estar en condiciones de dar batalla y de incluso ser testeado por el médico de la pelea en el inicio del asalto previo.

Mientras buscaba la mano ganadora como única salvación –la cual estuvo cerca de encontrar previamente en algunos pasajes–, Wilder descuidó su guardia ya sin fuerzas y con poca movilidad. El impacto de derecha de Fury sobre el sector izquierdo de su rostro fue un martillazo que lo depositó en el piso.

* La caída de Wilder en el décimo round

No sólo que sobrevivió a ese décimo pasaje, sino que terminó los últimos segundos dando vuelta la balanza de lo ocurrido, sometiendo a Tyson con una lluvia de golpes que lo obligaron a refugiarse en un rincón hasta la campanada.

Pero eso fue un espejismo. 1 minuto y 52 segundos. El tiempo que quedará por siempre en la historia del boxeo cuando se retome esta presentación épica. Otra vez una derecha encontró a Deontay completamente desprotegido y apoyándose sobre las cuerdas: terminó en el suelo mientras el juez decretaba el final sin realizar el conteo.

* El KO para el triunfo de Tyson Fury

“Siguió levantándose, pero fue esa mano derecha final al costado de la cabeza lo que terminó con él. No me lastimé. Te golpean, te despiertas en el piso. Me levanté y estuve muy consciente todo el tiempo. Estuve a un golpe de noquearlo en toda la pelea. Rezo por él. Estoy agradecido de que todos salgamos de la pelea de una pieza y podamos ir con nuestras familias”, declaró en los micrófonos de BT Sport al cerrar el pleito.

“Fue una gran pelea esta noche. No pondré excusas, Wilder es un gran luchador. Siempre digo que soy el mejor luchador del mundo y él es el segundo mejor”, concluyó el actual campeón que sostuvo el invicto con su 31° victoria (22KO) en 32 presentaciones (1 empate).

* El resumen de la pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder

