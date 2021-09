Robo en el hotel donde Messi se hospeda en París: cómo fue el golpe y los detalles del botín que se llevaron

Messi junto a su familia en el hotel Le Royal Monceau

Un hecho de inseguridad ha tomado por sorpresa a uno de los hoteles más lujosos de París, el Royal Monceau de cinco estrellas, en donde se hospeda nada menos que Lionel Messi junto a su familia, sufrió un robo la semana pasada y a la espera de mayores detalles sobre el hecho, la Policía ya investiga qué fue lo que sucedió.

Según publicó este jueves el sitio The Sun, los asaltantes llegaron desde el techo del edificio ubicado en la capital francesa y descendieron hasta uno de los balcones de las habitaciones en donde encontraron una ventana abierta. Si bien aún no hay una voz oficial que confirmara a cuántos cuartos pudieron ingresar, se cree que irrumpieron en al menos cuatro.

Una huésped fue la que denunció que le faltaban pertenencias que había dejado en su habitación y al revisar las cámaras de seguridad, los agentes de la Policía descubrieron que el miércoles pasado por la noche dos hombres enmascarados habían irrumpido por una de las ventanas del sexto piso. La mujer que denunció el hecho es una asesora financiera de Dubai y habló con las autoridades al detectar la ausencia de un collar de oro de, valuado en 3.000 libras esterlinas (USD 4.042), pendientes de 500 libras esterlinas (USD 673) y 2.000 libras esterlinas (USD 2.700) en efectivo.

En declaraciones publicadas por el portal británico, la mujer cuya identidad no fue revelada, declaró: “Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj“.

Los asaltantes ingresaron por el sexto piso, por encima de la suite en la que se encuentra viviendo Messi, quien pronto se mudará a otra residencia en la misma ciudad. La Policía aún investiga el hecho.

El miércoles pasado por la noche el PSG estaba disputando su partido de visitante ante el Metz por la séptima jornada de la Ligue 1. El delantero argentino no fue parte del encuentro porque se estaba recuperando de un golpe en su rodilla izquierda.

El hotel aumentó su seguridad en agosto, por el arribo de Lionel Messi

Le Royal Monceau, establecimiento que se encuentra ubicado en el 37 Avenue Hoche y que fue reformado por el famoso diseñador Philippe Starck, es el hogar provisorio de la familia Messi. El mismo se encuentra a aproximadamente 15 minutos en auto del Parque de los Príncipes, el estadio del PSG. El hotel se encuentra en el corazón de la ciudad, a sólo 500 metros, se ubica el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos.

Entre las comodidades que cuenta el lugar se destacan una piscina de 23 metros de largo (según su sitio web es la más larga construida en un hotel de lujo en París), un gimnasio y un spa que promete “exclusivos tratamientos”, como las áreas independientes para damas y caballeros, baño turco, laconicum (baño seco), hammam, sauna y fuente de hielo. “Los entrenadores exclusivos hacen que este spa sea un templo de lujo hecho a medida”, sostienen desde esta cadena hotelera que cuenta con edificios en Camboya (dos sucursales), China (tres establecimientos), India, Indonesia (dos), Filipinas, Singapur, Polonia, Turquía, Reino Unido, Maldivas, Seychelles, Bahréin, Arabia Saudita (dos), Emiratos Árabes Unidos (dos) y Estados Unidos.

Además, el hotel de París está acostumbrado a hospedar a grandes estrellas ya que por allí, además de Messi, han pasado desde Madonna hasta Michael Jackson.

Lo cierto además es que no es una novedad el hecho de inseguridad en la capital de Francia. En marzo de este año un grupo de ladrones había ingresado a los domicilios de Marquinhos y Ángel Di María, dos futbolistas del PSG. La Brigada de Represión al Bandidaje (BRR) había iniciado una investigación para determinar si ambos casos, sucedidos el mismo día a unos 10 kilómetros de distancia, estaban relacionados entre sí y en mayo lograron detener a cuatro sospechosos de entre 18 y 29 años.

Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Dani Alves, Sergio Rico y el argentino Mauro Icardi fueron otras de las víctimas de esta modalidad delictiva que empezó a afectarlos desde finales de 2018. En general, los malhechores suelen ingresar a las viviendas durante los partidos del PSG.

Messi abandonará pronto el hotel y según informó RMC Sports la semana pasada, se instalará en una casa ubicada en el exclusivo barrio de Neuilly-sur-Seine, una comuna situada en el departamento de Altos del Sena, donde residen las familias más adineradas de la capital. En esta zona también residen sus compañeros de equipo Di María y Leandro Paredes. Está a 20 minutos en auto del centro de entrenamiento del PSG y va en sentido contrario a la entrada a París, algo que suele ser complicado en el horario de la mañana.

Artículo en desarrollo