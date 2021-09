“Algún día regresaré”: Cuauhtémoc Blanco buscará volver al futbol tras su etapa como político

Cuauhtémoc Blanco se convirtió en figura jugando con América en el futbol mexicano (Foto: EFE)

Cuauhtémoc Blanco comenzó su etapa como político después de haber triunfado en el futbol de México. El ex jugador brilló con las Águilas del América y demostró grandes cosas vistiendo la camiseta de la Selección Tricolor.

A pesar de que sus días dentro de los terrenos de juego ya han quedado atrás, Blanco ha señalado que no descarta regresar en algún momento al futbol. En entrevista para ESPN, el gobernador aseguró que le gustaría llegar a ser técnico de la Selección Mexicana e incluso posicionarse como el presidente de su amado América.

“Algún día, algún día regresaré. No sé, me encantaría ser entrenador, esa era la idea y mira dónde me metí, pero en lo cual estoy muy contento y muy feliz porque también aquí hay manera de cómo ayudar a la gente, pero sí, algún día me encantaría entrenar al América”, expresó en la entrevista.

El campeón de la Copa Confederaciones con México en el año 1999 y actual gobernador de Morelos, soñaría con un futuro regreso al contexto del futbol. Esto estaría pensado para su carrera después de desvincularse del sector político. “Algún día me encantaría, ¿por qué no?, entrenar a la Selección Mexicana y algún día ser presidente del América”, indicó Cuauhtémoc.

