“Me cambió la vida”: Santiago Ormeño reveló el suceso que lo catapultó en la Liga MX

Santiago Ormeño disputó la Copa América del 2021 con la Selección de Perú (Foto: Twitter/@santorme)

Santiago Ormeño tuvo un ascenso fugaz dentro de la liga mexicana después del año 2020 a pesar de contar con una edad superior al promedio de los jugadores en sus inicios como titulares. El delantero deslumbró a la afición en su paso por los camoteros del Puebla, en donde encontró protagonismo de una forma muy peculiar.

La pandemia por COVID-19 provocó grandes cambios en el deporte a nivel mundial y el futbol no quedó exento de esto. Gran parte de las ligas futbolísticas tuvieron una pausa forzosa debido al problema sanitario. En el caso de México, el torneo Clausura 2020 fue suspendido y posteriormente se anunció su cancelación.

En los primeros meses de la cuarentena vivida en México y el mundo, la FMF anunció que se disputaría una liga virtual entre equipos de la liga mexicana con el videojuego FIFA, mediante consolas de Play Station.

Ormeño logró consolidarse en Puebla después de su actuación en la liga virtual (Foto: Hilda Ríos/EFE)

Esta denominada “E-Liga” tuvo momentos de gran diversión y personajes memorables, con Santiago Ormeño como principal figura de aquella competencia. “Me cambió totalmente la vida de alguna manera, creo que es lo que me tenia que pasar para ser quien soy hoy. Si se lo cuento a alguien tal vez no me creería”, expresó el delantero del club León para el podcast Muy Fuera de Lugar presentado por el youtuber Werevertumorro.

La gran participación de Ormeño en el torneo de videojuegos le otorgó un aumento en su popularidad, situación que se reflejó en su importancia dentro del Puebla. Después de este momento, el atacante recibió la oportunidad de ser titular, misma que aprovechó con buenas actuaciones y muchos goles dentro del terreno de juego.

Anteriormente la suerte no le había sonreído a la carrera del seleccionado peruano. Sus primeros pasos en el futbol mexicano los intentó dar en las inferiores de Pumas, pero no logró llenarle el ojo a los reclutadores. Luego se desempeñó en las fuerzas básicas del América por aproximadamente ocho años, sin embargo, nunca tuvo oportunidad de llegar al primer equipo Águila. “En América estuve de los 12 a los 20, después de que se acabó el proceso eligieron a dos y todos los demás que ya no daban la edad chao”, confesó Ormeño.

Santiago Ormeño pasó por la inferiores de América, Pumas y Lobos Buap antes de llegar al primer equipo poblano (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

Ante su no consolidación con los azulcremas, el destino lo llevó a la segunda división con el equipo filial de los Pumas, donde camino sin pena ni gloria hasta llegar cedido a los Pioneros de Cancún, club de la misma categoría. Esto significó un duro golpe en lo anímico para el delantero: “Yo estaba muy deprimido y después del primer torneo yo hablé con mi familia porque no sabía si seguir”, reveló.

A sus 24 años intentó en unas de sus últimas oportunidades para sobresalir en el futbol de México llegando a Lobos Buap, equipo que era dirigido por Rafael Puente Jr. Ese lapso tampoco fue fructífero para la carrera del futbolista de ascendencia peruana.

Antes de decidir renunciar a su sueño de ser futbolista de primera división, Santiago acudió a una última prueba organizada para rescatar a algunos nombres de la filial del Puebla, la cual estaba próxima a desaparecer. “Se abrió la oportunidad de una visoria en Puebla para ver a jugadores de segunda, Ojitos Meza y Juan Reynoso eran los entrenadores. Jugamos y jugué más o menos. Me eligieron junto con otro compañero y entrenamos una semana con el primer equipo”, destacó.

Después de sus goles con Puebla fue traspasado por León para apuntalar la delantera de los Panzas Verdes (Foto: Twitter/ @santorme)

Ya inscrito en el primer equipo de Puebla las oportunidades no fueron muchas para el atacante. Sin embargo, esto cambió de forma sustancial después de su actuación en la E-Liga. Luego de la pandemia, su carrera dio un salto hacia los más altos reflectores de la Liga Mx, lo que incluso lo llevó a jugar en la Copa América 2021 con la Selección de Perú.

Actualmente, el atacante forma parte de los Panzas Verdes de León mientras disfruta su etapa más exitosa desde el comienzo de su camino por el futbol mexicano.





