Cuál sería el destino de Giovani Dos Santos y Marco Fabián tras quedarse sin equipo en Liga MX

Giovani Dos Santos se enceuntra sin equipo (Foto:José Méndez/ EFE/Archivo)

A tan solo una horas de que se cierre el mercado de transferencias en el futbol mexicano, los futbolistas Giovani Dos Santos y Marco Fabián tendrían que ganarle al reloj para encontrar un equipo luego de quedarse a la deriva.

Dos Santos abandonó las filas azulcremas hace varios meses, Santiago Solari prefirió prescindir de los servicios del exdelantero del Barcelona, decisión final de la que dio indicios durante el Guard1anes 2021 al utilizarlo tan solo durante pocos minutos en la fase regular.

El propio Giovani Dos Santos, quien desconoce en dónde continuará su carrera, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de despedida para la afición de las Águilas del América.

“Muchas gracias Familia Americanista!! Siempre los llevo en mi corazón. Les deseo el mejor de los éxitos”, se puede leer en la publicación, la cual acompañó con una imagen en la que se lo puede ver con la playera del América.

Gio llegó a las Águilas del América en julio del 2019, luego de quedar libre de Los Ángeles Galaxy de la MLS. En total participó en 42 partidos y registró cuatro goles y dos asistencias.

Marco Fabián salió de Juárez FC y se desconoce su próximo destino (Foto: Cortesía/ Juárez FC)

Una de las opciones del mexicano podría ser el comenzar una nueva aventura en Sudamérica, concretamente en la Superliga Argentina, donde tienen la opción de incorporar jugadores hasta el 26 de septiembre. La otra puerta es la Segunda División de España, liga donde el Zaragoza le ha considerado en su lista.

En tanto, Marco Fabián salió del conjunto fronterizo de Juárez FC, luego de que se tomara la determinación de liberarlo tras la llegada de Tuca Ferretti al banquillo, pues no lo tomaba en cuenta para el Apertura 2021 pese a que tenía un año más de contrato, que hubieran tenido que pagar si no finiquitaban el vínculo.

En un inicio se habló de que Fabián estuvo en pláticas con el equipo del cual surgió, las Chivas, pero su salario habría sido el problema y ahora tendrá que esperar una oportunidad para seguir jugando.

A través de las redes sociales se le pudo ver entrenándose de manera particular en su hogar, pero todavía no dio indicios sobre su nuevo equipo. El último encuentro que disputó el mexicano fue el pasado 1 de mayo del 2021, frente a Toluca en Ciudad Juárez y vistiendo la playera de los Bravos. En aquella oportunidad, por decisión del entrenador Alfonso Sosa, registró la totalidad de los minutos en lo que terminó siendo victoria 1-0.

Alan Mendoza salió de Juárez FC para participar en Exatlón México (Foto: Instagram/@eltolu19)

Sin embargo, no son los únicos jugadores que se encuentran sin equipo a escasos días del cierre de mercado. Jair Pereira, quien fue campeón con Chivas en 2017, hoy no tiene un equipo, y es que tras su paso con Necaxa para el Guard1anes 2020, ya no encontró acomodo a sus 35 años. El jugador ha demostrado a través de sus redes sociales que se mantiene sano y entrenando por su cuenta.

EL formado en Pumas, Alan Mendoza, dejó al conjunto auriazul en 2020 para emprender una nueva aventura con los Bravos de Juárez, equipo en el que estuvo el último año futbolístico. Sin embargo, para este torneo no encontró equipo y ahora se encuentra en una nueva faceta como participante de Exatlón México.

Cándido Ramírez, por su parte, fue baja de Mazatlán FC al finalizar el torneo pasado y regresó a Rayados, propietario de su carta, pero el futbolista no entró en los planes de Javier Aguirre, por lo que se encuentra a la deriva y en espera de otro equipo que requiera sus servicios.

