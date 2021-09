Ricardo Peláez explicó por qué el Turco Mohamed tendría ventaja para llegar a Chivas

El argentino Antonio Mohamed tendría muchas posibilidades de llegar a las Chivas de Guadalajara (Foto: David Martínez/ EFE)

La salida de Víctor Manuel Vucetich ha abierto muchas preguntas alrededor de Chivas y de la directiva dirigida por Amaury Vergara. La institución rojiblanca tendrá un técnico interino en la figura de Marcelo Michel Leaño para disputar el Clásico Nacional contra las Águilas del América, sin embargo, ya se han comenzado a hablar de diversas opciones para llegar al banquillo del club, y el nombre que más ha sonado es el de un viejo conocido del futbol mexicano: Antonio Mohamed.

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Guadalajara, habló en entrevista para Alejandro de la Rosa de TUDN sobre la situación actual y la búsqueda del nuevo timonel del rebaño. “No tiene que ver la edad ni la experiencia, simplemente buscar una opción distinta. Vamos a evaluarlo, no me quiero anticipar, puede ser de dentro o puede ser de fuera. Pero no ha habido comunicación con nadie”, expresó el directivo.

A pesar de que Peláez comentó que aún no ha tenido comunicación con ninguna de las opciones, mucho se ha especulado sobre el intereses por hacerse de los servicios del Turco Mohamed. Al respecto, el ex jugador señaló que el técnico argentino tendría las de ganar por sobre el resto de los entrenadores:

“Ya lo conozco, es un técnico que lleva ventaja porque lo conozco”

Ricardo Peláez intentará encontrar un perfil distinto para el nuevo entrenador de las Chivas (Foto: Chivas TV)

Mohamed llevaría ventaja para llegar al rebaño debido a su experiencia dentro del futbol mexicano y a su paso por América, equipo en donde coincidió con Ricardo Peláez, quien fungía como director deportivo azulcrema. La directiva consideró al Turco para suplir la salida de Miguel Herrera en su primera etapa como entrenador de las Águilas.

Con los de Coapa el Turco se consagró campeón de la Liga Mx en el año 2014, sin embargo, la relación laboral terminó mal después de problemas internos entre el técnico, jugadores como Paul Aguilar y el propio Ricardo Peláez.

Posteriormente, el directivo volvería a considerar a Mohamed para llegar a uno de sus equipos. Fue el caso de Cruz Azul, conjunto con el que Peláez tuvo una etapa entre el 2018 y el 2019. Después de la salida de Pedro Caixinha, el director deportivo comenzó negociaciones con el entrenador argentino para que este llegara a la escuadra celeste.

A pesar de que todo iba muy avanzado, algunos inconvenientes con los altos mandos de la presidencia azul provocaron que el Turco no arribara a la Máquina, y que Peláez renunciara de su cargo en la institución.

Marcelo Michel Leaño será el entrenador de manera interina de las Chivas (Foto: Twitter@el9ymedio)

El joven entrenador Marcelo Michel Leaño será el encargado de comandar a los jugadores por las próximas semanas como técnico interino. “Es un interinato, Marcelo lo sabe, que mejor que alguien que ha trabajado a nivel institucional como director de fuerzas básicas y que conoce a los jugadores. En el plano personal y deportivo puede funcionar en este momento de interinato con un cuerpo técnico de dentro de la institución que conoce el proceso. Puede conducir mientras evaluamos las mejores opciones”, señaló Ricardo Peláez.

El director deportivo de los rojiblancos dejó en claro porqué se tomó la decisión de sustituir a Víctor Manuel Vucetich, y cual es el perfil de entrenador que se apega a lo que la institución está buscando en estos momentos: “Buscamos algo distinto, algo que potencie, darle un poquito mas de posibilidad al jugador de potenciarlo, de explotar su capacidad, gestionar muy bien, necesitamos mayor cercanía, una relación más orgánica con tapatío”, agregó.

“Lógicamente también darle un vuelco al tema mental y buscar algo distinto que nos lleve a algo distinto. Yo creo que estábamos enfilados para hacer un poquito lo mismo que el torneo pasado y antepasado”, finalizó el directivo.





