“Los problemas de Chivas no se solucionan con la salida de Vucetich”: la fuerte crítica de Faitelson

Faitelson reconoció que Vucetich nunca logró elevar el nivel de Chivas. (Foto: Instagram/EFE)

Chivas está en búsqueda de entrenador. La abrupta salida de Víctor Manuel Vucetich abrió un mar de posibilidades para el club rojiblanco. Así lo interpreta David Faitelson, que deja claro que el problema de los tapatíos no se solucionará con la partida del Rey Midas.

En su columna para ESPN, el periodista apuntó directamente a la responsabilidad del experimentado entrenador, pero tampoco le quitó la mirada de encima a los futbolistas. “Vucetich no pudo. Es una fría y tajante realidad. El famoso entrenador ha fracasado a manos, y a los pies, de un grupo de futbolistas que ya ha consumido otros entrenadores y que no parece entender ni la responsabilidad ni el privilegio que significa vestir la camiseta del Club Deportivo Guadalajara”, analizó.

“Entiendo que Amaury y Peláez deban seguir buscando, pero los problemas de Chivas no se solucionan con la salida de Vucetich. Apenas empiezan”

Faitelson recordó que durante los partidos más cercanos, el club rojiblanco había sacado resultados importantes; sin embargo, la nula respuesta en el campo colmó la paciencia de la directiva. “Y puede que los tiempos involucren algo de polémica. Chivas había ganado 8 de los últimos 12 puntos en disputa y en medio de ello, se había atravesado una fecha FIFA que parecía darle más espacio para tomar la decisión adecuada”.

Vucetich no pudo replicar su pasado ganador con el Rebaño. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

El plan ideado por Ricardo Peláez tenía otro tipo de expectativas para estas alturas del proyecto. La cercanía del Clásico Nacional pareció acelerar una decisión que se había descartado en el pasado reciente. “A pesar de todo de ello, de la mejora en cuanto a la recaudación de puntos y del hecho de que el siguiente juego involucra una condición enteramente pasional, Chivas parecía incapaz de encontrar una faceta futbolística que le diera esperanza hacia el futuro”.

Un aspecto muy importante en el despido de Vucetich tiene que ver con la extensa y ganadora trayectoria que el Rey Midas ha forjado dentro del balompié azteca. “Por un lado, nunca debe ser sencillo despedir a un entrenador, mucho menos a uno del conocimiento, de la experiencia, de la personalidad y de la educación de Vucetich. Por el otro, es evidente que no existían argumentos futbolísticos para mantenerlo”.

Desde la llegada de Ricardo Peláez como presidente deportivo de la institución rojiblanca, hay un hecho incontestable: los jugadores no han podido ofrecer su mejor versión ni con Luis Fernando Tena (el anterior DT, también cesado) ni con Vucetich. “En medio de ello, están y estarán siempre los futbolistas, el factor más importante del juego, del desenvolvimiento y resultado de un equipo. Este grupo de jugadores ha vuelto a arrojar dudas sobre su capacidad para rendir al máximo nivel en una camiseta de la exigencia deportiva y pasional de las Chivas”.

De acuerdo con Faitelson, los jugadores de Chivas no han mostrado un nivel acorde a la institución que representan. (Twitter/@Chivas)

El analista también dio un repaso sobre las opciones que se han manejado en las últimas horas. “Los aficionados están desesperados. Matías Almeyda, al “ángel milagroso” al que siempre acuden los “fieles” del club cuando hay una crisis, está ocupado en la MLS y se ha descartado él mismo para volver en este instante”.

Faitelson recordó que el día de ayer sostuvo una conversación vía WhatsApp con Antonio Turco Mohamed, en la que el ex entrenador de Rayados le dijo nadie le había llamado para hacerse cargo de Chivas. En la nómina de candidatos también figuran otros nombre como los de Jaime Lozano, Juan Carlos y Diego Alonso.

Finalmente, Faitelson recalcó la responsabilidad de los jugadores en el momento que vive el equipo y advirtió que, sin importar el entrenador que llegue, el destino del club depende de ellos. “Si ellos no reaccionan, si no cambian, no pasará nada con el que venga mañana o el que aparezca en un par de meses. Y es que este Chivas se ha dado el lujo de “matar” de “soledad” y de “hambre” al propio “Rey Midas” del futbol mexicano…”, concluyó.

