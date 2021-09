La tensión PSG-Real Madrid por Mbappé no cesa y sumó un nuevo capítulo: la furia que despertó el accionar del club español

Mbappé continuará en PSG al menos hasta final de esta temporada (Foto: Reuters)

El mercado de pases cerró y dejó atrás una novela que despertó polvareda alrededor del mundo. El interés del Real Madrid por Kylian Mbappé abrió una herida en el París Saint Germain, que intentó renovarle el contrato a su perla a un año de la finalización del mismo y se encontró con un embate de última hora desde España. Las posibilidades de fichar al francés en este momento se terminaron, pero las hostilidades continúan y sumaron un nuevo capítulo en la voz de Leonardo.

El director deportivo del PSG no escondió su furia por el modo en el que el Merengue intentó apoderarse del pase de Mbappé durante los últimos días del proceso de transferencias sin demasiado margen para negociar los montos ni ir en busca de un sustituto. “No estamos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Llegar a la última semana de la ventana de fichajes, iniciar negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo.. Tuvimos clara la oferta que hicieron. No fue suficiente desde nuestro punto de vista. Era menos de lo que pagamos. En cuanto a su última oferta, nunca llegó”, encendió otra vez la polémica el dirigente en diálogo con la cadena francesa Canal+.

“Mbappé representa la diferencia entre lo superficial y lo profundo. No veo que Kylian se vaya al final de esta temporada. La relación de Mbappé con el PSG es profunda. No pensamos en otra cosa. No creo que nadie aquí vea el futuro sin él”, aseguró a horas del debut por Champions League ante el Brujas de Bélgica.

Kylian Mbappe, Lionel Messi y Neymar: el tridente tendría su estreno oficial ante Brujas por Champions League (Foto: EFE)

El panorama todavía está abierto de cara a los meses que se avecinan. La entidad de París le presentó distintas propuestas de renovación al futbolista de 22 años que quedará con el pase en su poder dentro de un año, pero no tuvo respuestas positivas por el momento. Mientras tanto, el Real Madrid había puesto sobre la mesa una oferta de 160 millones de euros por la transacción que fue rechazada por el club francés. Al mismo tiempo, hubo rumores de otra presentación de 180 millones que igualaba lo que pagó el PSG al Mónaco por Kylian pero tampoco prosperó.

Según aseguró el diario Le Parisien, París Saint Germain esperaba cosechar más de 220 millones de euros por la salida de Mbappé lo que le hubiese permitido convertirlo en la venta más abultada de la historia después de los 222 millones que pagaron ellos por Neymar al Barcelona.

Mientras todo esta tensión continúa su curso, la gran estrella francesa sigue pisando fuerte en la temporada y es la clave de un PSG que ganó todos sus partidos en la Ligue 1: hizo cinco goles en cinco presentaciones.

