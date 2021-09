La desesperada medida del América para recuperar el dinero por la venta de Cecilio Doínguez

Cecilio Domínguez llegó al Club Atlético Independiente en 2019 luego de haber jugado para las Águilas del América (Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

A más de tres años de su transferencia desde el Club América hacia el Club Atlético Independiente (CAI), el equipo sudamericano aún no ha podido saldar la deuda con el equipo de Coapa por la compra del jugador Cecilio Domínguez. Debido a la poca respuesta, así como a la próxima llegada del plazo límite para concretar una suma de dinero acordada, el equipo mexicano tendría en mente recurrir a la FIFA para solucionar el inconveniente lo más pronto posible.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo americanista, consultadas por el medio ESPN, las Águilas tendrían la intención de solicitar al máximo órgano rector del balompié a nivel mundial que obligue a los de Avellaneda a pagar o, en su defecto, impongan una sanción en contra de los Diablos Rojos por el incumplimiento. Según afirmaron fuentes cercanas al club, esta semana vencerá el plazo para liquidar una parte de la cuota.

A pesar de que el jugador ya fue transferido en compra definitiva al equipo de la Major League Soccer (MLS) Austin FC, la directiva del CAI aún no ha cumplido con el pago de USD 4.5 millones que se comprometió a pagar por el 70% del pase del guaraní, según confirmó el medio. Por ello, aunque no han entablado ninguna comunicación con la FIFA, los de Coapa enviarían la solicitud en caso de que el equipo argentino no otorgue una respuesta favorable.

Información en desarrollo*