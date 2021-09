La crítica de Rafa Márquez al Barcelona tras la derrota contra Bayern Múnich

Rafa Márquez criticó el desempeño del Barcelona (Foto: Especial)

El ex futbolista mexicano Rafael Márquez es sin duda un referente en el equipo blaugrana, pues formó parte de la plantilla que marcó un antes y un después en el Barcelona. Márquez se consolidó en el cuadro español y con ellos obtuvo dos Champions League.

Por ello, el mexicano es una de la voces autorizadas cuando de opinar del equipo se trata. Este miércoles la plantilla comandada por Ronald Koeman cayó 3-0 ante el Bayern. La pesadilla de hace dos temporadas se volvió a repetir, Barcelona no pudo anotar y de nueva cuenta fue goleado por el equipo alemán.

De esta manera, el campeón de la Bundesliga se reafirmó como uno de los candidatos a ganar el certamen, mientras que el cuadro catalán inicia su recorrido con la Champions League con una dura derrota, en donde se necesitan respuestas rápidas.

Por ello, Rafa Márquez compartió su postura a través de redes sociales en donde escribió: “Hoy veo un partido donde los de blanco era el #Barça y los de azul era el #Bayer #ElQueEntendióEntendió”.

Esta crítica la lanzó luego de que el Barcelona cometiera errores que no le permitieron tener claridad en la ofensiva y no lograron atravesar el arco rival. El Bayern aprovechó la situación y supo establecer una clara ventaja durante la mayor parte del juego.

Rafa Márquez criticó el desempeño del Barcelona (Foto: RafaMarquezMX)

Barcelona no encontraba la manera de poder cruzar la mitad de la cancha y perdía cada duelo individual, aunado a que tenía varios jugadores lesionados, como Sergio Agüero y Martin Braithwaite. Fue así que sumaron minutos los juveniles Gavi, de 17 años, y Yusuf Demir, de 18. Además regresó a pisar el campo de juego el brasileño Philippe Coutinho, quien ingresó en lugar de Luuk de Jong.

Con la goleada, el Bayern se ubica primero en el Grupo E y demostró por qué es uno de los máximos aspirantes a quedarse con el trofeo de la Champions League. En la próxima jornada recibirá al Dinamo de Kiev. Por su parte, el Barcelona visitará el 29 de septiembre al Benfica.

Pese a todo, el jugador Gerard Piqué, explicó que está convencido de que su equipo va a acabar compitiendo por el título a pesar de perder este martes.

“Es un mal resultado, no nos vamos a engañar. Ha sido un partido competido hasta el primer gol y el 0-2 nos ha hecho daño. Al final de temporada veremos. Ahora hay una diferencia, está claro, pero Ousmane (Dembélé) y Ansu Fati nos pueden dar más”, añadió Piqué para Movistar+.

Rafa Marquez vivió una de las etapas que marcó un antes y después en el Barcelona (Foto: Twitter@RafaMarquezMX)

A pesar de que no son favoritos para levantar la Champions, el futbolista aseguró que al final todo puede pasar. “Hay que ser franco: no estamos entre los favoritos. Pero no pasa nada por no serlo. Muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido. Las cosas pueden cambiar mucho. No me quiero excusar. Somos el Barça”.

Por su parte, Rafa Márquez ha iniciado una nueva faceta como director técnico por lo que mucho se ha hablado de su incorporación como entrenador del equipo juvenil blaugrana.

El mexicano abandonó el banquillo del Real Alcalá tras la victoria electoral de Laporta, entendiéndose aquella acción como un primer paso para regresar al Barcelona, en el que jugó 242 partidos oficiales entre 2003 y 2010, siendo uno de los primeros fichajes en la primera etapa del presidente en el club para convertirse en jugador de referencia tanto en la etapa de Frank Rijkaard como en los dos primeros cursos de Guardiola.

