“Robo monumental”: especialistas del boxeo criticaron polémico triunfo de Óscar Valdez

El mexicano obtuvo la victoria por decisión unánime (Foto: Twitter/@SC_ESPN)

Óscar Valdez, en una polémica pelea contra Robson Conceicao, retuvo el título Súper Pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero no todos estuvieron conformes con esta decisión unánime tomada por los jueces.

Expertos en el deporte se manifestaron en redes sociales y criticaron este triunfo envuelto en controversia no sólo por el resultado, sino por todo el proceso para llegar al enfrentamiento este 10 de septiembre, pues Valdez supuestamente dio positivo a dopaje días antes.

Ante todo este escenario, David Faitelson aseguró que salvaron al boxeador mexicano en dos ocasiones: dopaje y el triunfo de esta noche, situaciones que le resta la credibilidad ganada en anteriores peleas, donde demostró su calidad.

“Vuelven a ‘salvar’ a Oscar Valdéz… En la semana, fue de un ‘doping positivo’. Esta noche, de las tarjetas de los jueces… Retiene el título superpluma del CMB. Pierde parte de la credibilidad que había ganado ante Miguel Berchelt…”, escribió el analista deportivo de la cadena ESPN.

El analista de ESPN también aseguró que la victoria de Valdez se debió al negocio que representa el boxeo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Posteriormente señaló el presumible verdadero motivo que le dio la victoria a Valdez. Se trata del negocio redondo que es el boxeo, mismo que, de acuerdo con Faitelson, ayudó a Valdez Fierro arriba del ring, pues a su parecer no ganó el combate.

“El boxeo es un “juego de intereses” malévolos… Cuando estás por descomponer un “negocio”, interviene su parte más codiciosa y también vergonzosa… Oscar Valdéz no ganó esta noche…”, detalló.

Quien se sumó a los señalamientos fue Fernando Schwartz. Desde su perfil de Twitter comentó toda la pelea, pero al final, luego de conocer el resultado, se abalanzó contra el mexicano y dijo que se trató de un robo.

“117-110. 115-112. 2 tarjetas y le dan la victoria a @oscarvaldez56 ROBO MONUMENTAL”, escribió el periodista deportivo.

Los especialistas aseguraron que la pelea se trató de un robo (Foto: Twitter/@fersch_4)

Sus ataques continuaron y señaló que la noche de este viernes el boxeo perdió por la manera en la que Valdez mantuvo su cetro, pues, a su parecer, la justicia no ayudó a Conceicao, quien sólo pudo sonreír burlonamente tras perder esta revancha tan esperada.

También el comunicador Omar Ramírez Lickie repudió la decisión de los jueces en el estadio de Tucson, Arizona, en Estados Unidos, y tildó de “ridícula” la victoria del mexicano.

“¡No no no! Qué ROBO más grande. Le dan la victoria ridículamente a Óscar Valdez ante Robson Conceição, 117-110, 115-112, 115-112… ¡Lamentable! El boxeo no necesita esto”, compartió.

Además, mencionaron que la decisión sólo perjudica al boxeo y a sus fanáticos (Foto: Twitter/@eluckie_)

Algunos otros usuarios también opinaron sobre el tema y destacaron que la victoria no tenía sentido porque la mayor parte de la lucha se la llevó el pugilista brasileño, que con diversas combinaciones dañó severamente al azteca, al punto de dejarle la cara totalmente inflamada y con moretones.

“Fallo ridículo, Tarjetas ridículas, Jueces ridículos. Oscar Valdez hoy no ganó, no tiene sentido decir una y otra vez lo mismo. Pero los jueces siguen, impunemente, llevando la tarjeta resuelta desde la casa”, destacó Leo Benatar Boxeo (@LeoBEnatar), quien en su perfil se identifica como comentarista de boxeo.

“Fallos como el de esta noche a favor de Oscar Valdez contra Robson Conceicao alejan a la gente del boxeo. Son un asco total. El comportamiento de la Comisión Atlética de Arizona con todo lo que pasó (desde el doping de Valdez hasta el fallo) es una vergüenza total”, señaló Juan Moreno (@juanmoreno95), periodista de TyC Sports.

Finalmente, también hubo algunos que culparon a Saúl “Canelo” Álvarez de “comprar árbitros” para darle la victoria a los pugilistas que pertenecen a su equipo Canel Team.

