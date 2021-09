Miguel Herrera confirmó el regreso de Gignac contra León

Algunos ansían ver la dupla entre André Pierre Gignac y Nicolás López (Foto: Miguel Sierra/EFE)

El regreso de Gignac es oficial, después de no haber disputado ningún partido del presente Grita México A2021, el francés volverá a las canchas en la cita de la jornada ocho cuando Tigres reciba a León en el Estadio Universitario este sábado. Al menos así lo afirmó Miguel Herrera.

“Estamos analizando la situación de André, analizando para ver si inicia o no, hoy entrenó muy bien, pero queremos ver como amanece mañana. Estamos viendo, modificando y rotando para que no se carguen, vienen partidos importantes y tenemos que ganar para meternos en la pelea, tenemos que estar en los cuatro primeros siempre”. afirmó Herrera.

El regreso de Gignac es algo que la afición estaba esperando y que mejor escenario que hacerlo ante su gente. Si bien es precipitado decir que tendrá actividad completa, el hecho que ya haya trabajado al parejo del grupo es una buena señal para toda la institución.

Gignac poco pudo hacer en el fracaso de Francia en los Juegos Olímpicos (Foto: Hannah Mckay/Reuters)

El delantero francés no había podido tener actividad en la presente campaña debido a que, mientras se disputaban las primeras jornadas él disputaba los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después, cuando volvió listo para sumar a Tigres, sufrió un esguince en el ligamento del tobillo derecho y contusión ósea en el peroné derecho en las primeras semanas de agosto.

Mientras estaba ausente, su lugar fue tomado por el uruguayo Nicolás López, quien a base de esfuerzo y confianza logró afianzarse en el 11 de Miguel Herrera, tanto que actualmente es el líder goleador de la campaña con 6 anotaciones. No obstante, el Diente presenta molestias que lo podrían alejar del enfrentamiento contra los Panzasverdes.

“Nico anda con una molestia de un golpe y estamos haciendo todo lo posible para que llegue. Se le hizo un estudio, no ha salido nada, pero no vamos a arriesgar, para él es importante seguir compitiendo por el título de goleo y queremos que esté al 100, es preferible que se pierda un partido y no un mes por arriesgar por tonterías, vamos a analizarlo bien”, señaló Herrera con respecto al ariete uruguayo.

Nicolás López demostró estar a la altura de la delantera felina ante la ausencia de Gignac (Foto: Miguel Sierra/EFE)

A la posible baja de López, se suma una que sí es confirmada, la de Francisco Venegas. El futbolista mexicano dio positivo a Covid-19, por lo que está completamente descartado para el partido contra León y en duda para el Clásico Regio. Esta es la segunda vez que Venegas se pierde actividades a causa del virus; la primera fue días antes de que Tigres asistiera al mundial de clubes.

Pero no todos son malas noticias para los de la U; en el partido de la jornada ocho, en el banquillo estarán el argentino, Guido Pizarro y el brasileño, Rafael Carioca, al menos así lo afirmó el Piojo Herrera. Estos dos elementos habían sido pilares en el medio sector felino, por lo que su reciente incorporación sumará sustancialmente al esquema de juego. Sin embargo, quien también los acompañará desde el banco de suplentes será Luis Chaka Rodríguez, quien pese a no tener una lesión no ha tenido trabajo al parejo del equipo.

Las lesiones son un tema que ha aquejado a Tigres durante esta primera mitad del Apertura 2021, no obstante han podido solventarlo, actualmente son cuartos de la clasificación general con tres triunfos, tres empates y una derrota. Deberán ser cautelosos, especialmente herrera a la hora de rotar a los jugadores, pues en la siguiente jornada visitan a Rayados para disputar un Clásico Regio más.

