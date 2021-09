Cómo llegan los equipos Liga MX a la jornada 8 después de la Fecha FIFA

Después de un parón por fecha FIFA regresa la Liga Mx (Foto: Hilda Ríos/EFE)

La fecha FIFA concluye este jueves y está todo listo para que el Grita México Apertura 2021 se reanude. La competencia casi llega a la mitad y los equipos enfrentan contextos totalmente opuestos. Este parón por eliminatorias mundialistas pudo representar un respiro y una oportunidad de reestructuración, así que habrá que estar pendientes a como reaccionan los equipos a este retorno: algunos podrá agradecerlo y otros lamentarlo.

Puebla vs San Luis

El primer juego de la jornada 8 será entre camoteros y potosinos. Su presente es de contrastes; mientras que Puebla busca no caer hasta los últimos puestos de la clasificación, San Luis busca colarse entre los ocho mejores para mantenerse y tratar de llegar a la liguilla, con todo y que tiene un juego pendiente contra Pachuca.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón siguen sin desplegar el futbol que los caracterizó la campaña pasada, mientras que Marcelo Méndez ha podido implantar una idea en los nuevos rojiblancos.

FC Juárez vs Cruz Azul

El actual campeón no ha demostrado su poderío en la presenta campaña (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Cruz Azul visitará la frontera como uno de los equipos más mermados por la fecha FIFA, los cementeros tuvieron que ceder a ocho jugadores, siendo el club mexicano que más perdió: Orbelín Pineda, Santiago Giménez, Julio César Domínguez y Luis Romo (México), Yoshimar Yotún (Perú), Brayan Angulo (Ecuaor), Rómulo Otero (Venezuela) y Jonathan Rodríguez (Uruguay).

Juárez se coloca en el último lugar del campeonato y son el equipo que más goles ha recibido, sin embargo, la visita a Juárez no será sencilla para Reynoso y sus jugadores, pues enfrente tendrán a un equipo que de poco va asumiendo las ideas del histórico Ricardo Ferretti.

Xolos vs Santos

Matheus Dória recientemente mostró su deseo por jugar con México(Foto: Cortesía/ Club Santos)

En un duelo de realidades opuestas los Xolos de Robert Dante Siboldi reciben en casa a los Santos de Guillermo Almada. Mientras los locales no han podido cosechar ninguna victoria, los de Torreón son uno de los tres equipos invictos de la campaña (dos victorias y cinco empates).

Para Xolos este parón pudo haber significado un respiro significativo, pues ante la inercia negativa, las dudas y señalamientos para el estratega uruguayo comenzaron a ser más fuertes, incluso se ha hablado de su continuidad como timonel de la Jauría. Así que esta es una oportunidad valiosa para sumar la primer victoria y afianzar a Siboldi en su sexto proyecto en el balompié nacional.

Atlas vs Monterrey

Javier Aguirre ha sido fuertemente señalado por la afición regia (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Una de las mejores defensivas (Atlas) se enfrenta a una de las mejores ofensivas del torneo (Rayados). Los rojinegros apenas han permitido tres notaciones en siete jornadas y los de Monterrey han hecho vibrar la portería en 10 ocasiones.

Javier Aguirre viajará a Jalisco con la presión de la afición regia. En la jornada anterior al parón por fecha FIFA, Xolos les arrebató de forma increíble la victoria en casa, lo que generó cuestionamientos y críticos para el timonel mexicano, que tiene que recomponer el paso para volver a convencer a la hinchada, y el juego contra Atlas parece ser un escenario idóneo e instantáneo. No obstante, los zorros de Diego Coca no la pondrán nada fácil, se ubican en la octava posición y han mostrado ser un equipo complicado de de vencer.

Tigres vs León

Nico López es el líder de goleo actual del torneo (Foto: Miguel Sierra/EFE)

En uno de los duelos más atractivos de la jornada ocho, los Tigres reciben al León. por diversos factores este enfrentamiento tiene la mirada de un gran sector de la afición, desde la posición de los equipos (León segundo y Tigres cuarto) hasta el posible regreso de André Pierre Gignac.

Gignac quien no ha podido ver actividad en ninguno de los partidos de Tigres esta temporada, podría reaparecer al igual que Rafael Carioca o Guido Pizarro; aunque, la ausencia del francés no ha sido algo que Miguel Herrera y el equipo no haya podido solventar, de hecho, con ese hueco, el uruguayo Nicolás diente López ha ganado confianza y se mantiene en la cima por le título de goleo con 6 tantos. Aunque, los panzasverdes buscarán su quinta victoria y la tercera como visitantes.

América vs Mazatlán

Club América ganó el partido amistoso frente a Chivas en el parón de fecha FIFA (Foto: Facebook@ClubAmerica)

Los flamantes líderes invictos recibirán a Mazatlán en medio de una buena racha deportiva, sin embargo, en cuanto al plantel las águilas no pasan por su mejor momento. Además de las bajas de Giovani dos Santos y Nicolás Castillo, tres lesiones causaron más ausencias en la plantilla azulcrema: Santiago Naveda, Leo Suárez y Renato Ibarra se perderán el resto del Grita México 2021.

Pese a ello, Solari ha sabido rotar al quipo y mantenerlos en la cima con un estilo pragmático pero eficiente. Del lado de Mazatlán, su posición no es la más alentadora, pero tampoco es la peor; se ubican 12 en la tabla (dos victorias, tres empates y dos derrotas) y un triunfo este fin de semana los elevaría considerablemente.

Pumas vs Chivas

Los Pumas encararán el duelo con dos ausencias importantes, Juan Dinenno y Alan Mozo (Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Otro de los partidos con más expectativas es el de Pumas recibiendo a las Chivas en Ciudad Universitaria. Ambos equipos atraviesan un momento sumamente complicado, los felinos por un lado apenas han ganado un encuentro y no despliegan un futbol que convenza a sus aficionados; el rebaño por su parte en medio de las controversias y malos resultados tampoco puede presumir de ser un rival “a vencer”.

Pumas encarará el duelo con dos sensibles bajas, la de Alan Mozo y la de Juan Ignacio Dinenno, gracias a su expulsiones en el duelo frente a Toluca. Por otro lado, Chivas no contará con su estrella, Alexis Vega quien sufrió una lesión en el duelo de México contra Costa Rica. Ambas escuadras buscarán que este juego los catapulte a una inercia positiva, habrá que ver quién demuestra tener más condiciones para conseguirlo.

Querétaro vs Necaxa

Necaxa únicamente gana o pierde (Foto: Twitter / @ClubNecaxa)

Los Rayos de Necaxa o ganan o pierden, son el único equipo de la Liga Mx que no ha tenido ningún empate en todo lo que va del torneo. Su contraparte, Querétaro, es la peor ofensiva de la campaña, en siete juegos apenas han podido marcar un gol.

El actual estratega de gallos, Leonardo Ramos, no ha tenido mucho tiempo para plantear su proyecto con el club, pues luego de que despidieran a Hector Pity Altamirano hace unas semanas, su incorporación fue más para salvar que para construir. Necaxa viene de caer con Chivas y buscará volver a la senda del triunfo.

Pachuca vs Toluca

Los diablos rojos son terceros de la tabla general (Foto: Alex Cruz/EFE)

El partido que cierra la jornada ocho es el de Pachuca recibiendo a los Diablos Rojos, quienes marcan un buen paso: se mantienen terceros de la tabla general con cuatro ganados, dos empatados y solo una derrota. De la mano de Rubens Sambueza son la mejor ofensiva de la campaña empatado con Tigres (ambas escuadras tienen 12 tantos).

Pachuca en cambio no ha mostrado una constancia que lo haga posicionarse como un candidato serio al titulo pese a sus flamantes incorporaciones (Nicolás Ibáñez Avilés Hurtado y Yairo Moreno).

SEGUIR LEYENDO: