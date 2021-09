El Chispa Velarde confesó que atraviesa por un momento difícil en su carrera

Efraín Velarde volvió con Pumas para el Grita México 2021 (Foto: Jasen Vinlove-Reuters)

El defensor de Pumas, Efraín Velarde vive su segunda etapa en el club que lo vio nacer, los Pumas de la Universidad. Canterano desde la infancia, a los 13 años llegó a la institución; debutó en 2004 con los colores auriazules, se mantuvo 10 años y en 2014 partió a otros lares. Ahora, en el Grita México 2021, el Chispa reconoce que no es el mejor momento de su carrera.

“Es un momento muy doloroso en mi carrera. Lo siento mucho, pero también es algo que me motiva para salir adelante y tratar de contagiar para hacer ver al grupo que tenemos que creer en nosotros. Cada jugador tendrá su punto de vista y podrá expresar algo, pero lo que se ve no se juzga dentro del terreno de juego”, reconoció en conferencia de prensa el referente auriazul.

El momento que vive la escuadra felina es muy lejana a aquel bicampeonato que se consiguió en 2004, del cual Efraín fue parte. Si bien era un debutante, fue miembro del hito histórico. Después de vivir esos contrastes, es claro que su momento actual representa algo duro en su trayectoria como futbolista.

Pumas ocupa la posición 15 de la tabla general (Foto: Twitter/ @PumasMX)

Velarde es uno de los elementos más experimentados del plantel, por lo que buscará que con Chivas, el equipo y él puedan salir de este mal momento.

“Cada uno tiene que hacer su análisis para ver si está dejando todo por estos colores. Las palabras se las lleva el viento, ya hemos hablado mucho y hay que reflejarlo en el terreno de juego” expresó contundentemente el Chispa.

Con Chivas existe la oportunidad de revertir el mal paso de los auriazules, pero debe existir un compromiso de los involucrados: “El domingo es una gran prueba.. Para nosotros no hay vuelta de hoja y tenemos que ganar o ganar. Después de tantos puntos que dejamos pasar no pensamos en otra cosa que no sea ganar, tenemos que ver los juegos como si fuera la última llamada” dijo Velarde.

La afición ha mostrado en diversas ocasiones su malestar con el rendimiento del equipo (Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

El nivel de altibajos que representa el club universitario es algo que no se presenta en todos los clubes. Tan solo un año atrás estaban peleando por ser campeones, algo que no se logró gracias al gran trabajo del León de Ignacio Ambriz.

La inestabilidad es uno de los fenómenos recurrentes a los que se ha tenido que enfrentar la institución; primero las bajas sensibles de Carlos González, Juan Pablo Vigón, y Johan Vásquez; después, la destitución de Jesús Ramírez, que aunque era algo anunciado, implica una reestructuración desde niveles deportivos y administrativos.

“El nivel individual y colectivo no ha sido el optimo. Cuando hay buenos resultados se maquillan muchas cosas, cuando hay malos resultados se empieza a ver por todos lados, desde la parte de cancha hasta la parte directiva. El nivel de todos tiene que crecer.

Miguel Mejía Barón dijo no prometer resultados como Vicepresidente de los Pumas (Foto: Twitter/ @Pumas MX)

La llegada de Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo representa una nueva oportunidad para los felinos de buscar nuevos aires y proyectos. Si bien la mano de Mejía Barón no se verá reflejada de manera inmediata, podría representar una mejoría.

Pumas encarará el duelo de la jornada ocho contra chivas con dos ausencias sensibles: Alan Mozo y Juan Ignacio Dinenno, por lo que planear el partido será una tarea complicada para Andrés Lillini. No obstante, enfrente tienen a otro equipo que atraviesa un momento difícil, como lo son las Chivas. El duelo podrá sentenciar o propulsar el rumbo de cualquiera.

