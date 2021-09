“Si le dije pecho frío se lo ganó”: Paco Villa arremetió contra Sebastián Córdova

Escorpión Dorado y Sebastián Córdova sostuvieron una charla donde relució el nombre de Paco Villa (Foto: Facebook@El Escorpión Dorado/Reuters/Instagram)

La afición del comentarista deportivo Paco Villa por el Cruz Azul es una de las más reconocidas después del último campeonato. No obstante, otro de los rasgos que lo han caracterizado es su crítica al Club América e, incluso, en algún momento de su carrera llamó “pecho frío” a Sebastián Córdova. El jugador confesó en una charla con el Escorpión Dorado que en Televisa regañaron al periodista por su comentario, aunque el propio Villa lo negó y reafirmó su dicho en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Twitter, Paco Villa dio su versión de los hechos y retomó el cuestionamiento de uno de sus seguidores por las declaraciones de Sebastián Córdova. De esa forma, aseguró que “en el mismo juego, Atlas contra América, dije que el Ave había cometido una infracción al reglamento al poner a Viñas en la banca y perdieron en la mesa. Ahí mismo dije que Córdova había sido un jugador pecho frío en su carrera y ni un mensajito de texto”.

Y es que al término del encuentro entre América y Atlas correspondiente a la temporada regular del Guard1anes 2021, el periodista de TUDN publicó en sus redes sociales que el juvenil mexicano tendría mejores oportunidades en caso de que “dejara de ser pecho frío”. El motivo de su mensaje fue debido a la discreta actuación que tuvo durante el encuentro que el Club América perdió administrativamente por la alineación indebida de Federico Viñas.

El periodista negó haber recibido alguna llamada de atención (Foto: Twitter@Paco_Villa_)

Al respecto, en una charla con el Escorpión Dorado, el medallista de bronce en Tokio 2020 negó haberse enterado del comentario en su contra hasta que Henry Martin lo puso al tanto. “Me dijo, ‘oye, ya le llamaron la atención a Paco Villa porque está hablando de ti y no puede porque somos Televisa’, yo no sabía. Ya me lo enseñó Henry y dije ‘p*nche vato’”, confesó al youtuber.

No obstante, además de haber negado las afirmaciones, Paco Villa reiteró las palabras publicadas en aquella ocasión. Luego de entablar la conversación sobre el tema con su base de seguidores en Twitter, comentó a uno de ellos que “se dice las cosas como son. Y si le dije pecho frío se lo ganó. Y si le mete a la inconsistencia otra vez se dirá y listo”.

A pesar de las críticas en su contra, el 10 de las Águilas del América negó sentir presión por ese tipo de comentarios. Incluso, desde la polémica publicación de Villa, el rendimiento de Córdova ha mejorado notablemente. Aunque en los primeros meses con Santiago Solari al frente dejó de tener el protagonismo que adquirió durante la etapa de Miguel Herrera, fue considerado por Jaime Lozano como uno de sus mejores jugadores rumbo a los Juegos Olímpicos.

Paco Villa reiteró las palabras en contra de Córdova (Foto: Twitter@Paco_Villa_)

En la fase de eliminatorias de la Concacaf, Córdova fue el máximo anotador del torneo con cuatro dianas. Su versatilidad en el terreno de juego, incluso, lo hicieron ejercer la función de delantero central para concretar las jugadas. Al término del torneo en el que México fue campeón, se hizo merecedor del balón de oro luego de sus tantos en contra de República Dominicana y Costa Rica.

A pesar de su buen rendimiento, incluso durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no ha podido emigrar al futbol europeo. En el mismo espacio aceptó ser consciente de que a su edad las posibilidades de fichar por algún equipo del viejo continente son menores. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que suceda aunque será diferente a la salida de otros futbolistas como Edson Álvarez y Diego Lainez.

“Me siento ya medio grandecito. Ponle que si no es este año o el que sigue a los 26 ya es complicado. Tengo que buscar un buen club. No es como Edson que fue al Ajax para buscar otro club, más bien a mis 25 o 26 ya tengo que ir a un buen club (...) Me gustaría jugar en España o Inglaterra (...) en el Real Madrid”, finalizó.

