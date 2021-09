La exorbitante cantidad que pagará Pato O’Ward para transmitir sus carreras de IndyCar en México

El pasado mes de junio, Patricio O’Ward Junco ganó el Gran Premio de Detroit (Foto: EFE/Chris Owens/IndyCar)

Uno de los pilotos mexicanos que le está brindando triunfos al país en la IndyCar Serie se trata de Patricio O’Ward Junco mejor conocido como Pato O´Ward. Su destacada participación en la IndyCar lo ha llevado a ser reconocido por la afición automovilística, incluso ha recibido elogios por parte de Sergio Pérez de Red Bull.

El pasado mes de junio, Patricio O’Ward Junco ganó el Gran Premio de Detroit pues concluyó en el primer lugar de la competencia. Festejó su triunfo pues su victoria lo llevó a liderar la Serie IndyCar. La transmisión de su victoria se llevó por medio de canales de paga.

Con su creciente carrera y entusiasmo de compartir sus victorias con los fanáticos de los autos de la IndyCar, O’Ward invertirá una cantidad millonaria para que más afición mexicana pueda verlo competir de manera gratuita en una plataforma digital que él mismo diseñará.

Patricio O’Ward consiguió su primer triunfo en la Indy Car con Arrow McLaren y pero por ahora no probará en Fórmula 1 con miras al futuro (Foto: Instagram/@patriciooward)

El piloto de 22 años, originario de Monterrey explicó para ESPN que hará un esfuerzo económico para crear una plataforma digital que le de la oportunidad a mayores mexicanos de sintonizar sus carreras y compartir sus triunfos.

“(La afición por IndyCar) ha crecido bastante, la gente está viendo las carreras, pero no está al nivel donde debería estar, siendo muy honesto, no sé, creo que he hecho todo lo que está en mi poder”, dijo O’Ward en entrevista con ESPN.

Por ello, estaría dispuesto a invertir cerca de USD 100,000 para tener una cobertura mayor de sus carreras y que diferentes aficionados se acerquen a la IndyCar, contó para ESPN. Para ello realizará la plataforma Pato TV, la cual se encargará de transmitir el Gran Premio en curso donde compita el piloto regiomontano.

"estoy haciendo Pato TV, ojalá el próximo año tendremos todas las carreras por tele abierta", dijo Patricio O’Ward (Foto: Instagram/@arrowmclarensp)

Todo el dinero invertido correría a cargo del propio O’Ward pues explicó que es un plan que él tiene ideado sin la necesidad de requerir ayuda de algún patrocinio o televisora. Su proyección es que para el 2022 tenga la oportunidad de tener su canal por televisión abierta y llegar a más aficionados en México.

“Por eso estoy haciendo Pato TV, ojalá el próximo año tendremos todas las carreras por tele abierta, estoy trabajando en eso y también estoy tratando de poner en televisión abierta las últimas tres: Portland, Laguna y Long Beach, pero ahí voy”, apuntó.

Ante los rumores que se suscitaron de una posible incorporación a los circuitos de Fórmula 1, en donde compite Checo Pérez negó que se pretenda mover de Arrow McLaren, equipo estadounidense de la IndyCar.

Pato O’Ward empezó a llamar la atención de los aficionados de los deportes de alta velocidad (Foto: AP/Paul Sancya)

“En 2022 voy a seguir en IndyCar, es mucho más realista que (dar el salto a la Fórmula 1 con McLaren) será en 2023 o 2024. Voy a seguir en IndyCar en 2022. A mí Zach (Brown, director general de McLaren) me lo dijo, ‘a mí la IndyCar me importa igual que F1 y yo quiero ser campeón’. Él sabe que ahorita tiene oportunidad de ser campeón”, explicó.

El actual líder de la IndyCar apuntó que cumplirá con su contrato que culmina en 2022 para después decidir si participa en Fórmula 1 y correr con Checo Pérez.

“No va a pasar. Los pilotos tienen contrato. Todo se tiene que alinear para poder hacer ese cambio. Yo tengo mi contrato con el equipo de IndyCar hasta el final del 2022, entonces ahí se los dejo”, añadió para ESPN.

Pato O’Ward empezó a llamar la atención de los aficionados de los deportes de alta velocidad. Anteriormente el único referente era el tapatío Sergio Pérez: ahora con la presencia de Pato en la serie IndyCar diferentes fanáticos compartieron el triunfo del regiomontano por internet.

