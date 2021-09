“No merecía el piloto del día”: Director de la Fórmula 1 tundió el desempeño de Checo Pérez

Director de la Fórmula 1 criticó a Checo Pérez: “no merecía el piloto del día” (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

Mientras la Fórmula 1 prepara el Gran Premio de Italia, las repercusiones de las anteriores carreras siguen causando declaraciones entre los participantes y en esta ocasión el protagonista fue Sergio Pérez, el piloto mexicano que culminó en la octava posición luego de arrancar desde el pitlane.

Su actuación le hizo acreedor al reconocimiento como piloto del día, un premio elegido mediante una encuesta por los aficionados y que generó polémica en redes sociales, ya que no figuró entre las primeras posiciones y que estuvo marcado por su pésima clasificación el día sábado, donde quedó fuera en la Q3.

El descontento escaló hasta las altas esferas de la organización, ya que el propio Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, se expresó al respecto y no dudó en despotricar en contra del piloto tapatío, quien a pesar de escalar 12 posiciones, a su consideración no fue digno merecedor del reconocimiento a piloto del día.

Ross Brawn es el director deportivo de la Fórmula 1 desde 2017. Anteriormente fue director de la escudería Mercedes AMG (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El mandamás de la Fórmula 1 expresó que “por una vez tengo que estar en desacuerdo con la afición en cuanto al Piloto del Día, ya que para mí fue Fernando (Alonso) en lugar de Sergio”. Además explicó la razón por la que no era acreedor al reconocimiento, ya que no solamente fue la ronda de clasificación.

“Sergio tuvo que entrar en boxes y cayó a la parte trasera de la parrilla porque tenía un plano enorme en el neumático, volvió a cometer un gran error”, afirmó de acuerdo con Motorsport Latinoamerica, ya que Checo bloqueó un neumático en la vuelta nueve de la carrera y desperdició el compuesto duro que tenía montado.

Además, Ross Brawn profundizó en las razones de por qué él no hubiera escogido al mexicano como el mejor de la carrera, aunque en esta ocasión se refirió a los errores a lo largo del fin de semana.

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - September 5, 2021 Red Bull's Sergio Perez in action during the race REUTERS/Piroschka Van De Wouw

“Un gran premio consiste en cometer el menor número de errores, o ninguno, durante todo el fin de semana. Se podría decir que el equipo tuvo la culpa de caer en la Q1, pero no superar esa sesión con un coche como ese no es lo suficientemente bueno. No lo está poniendo todo junto en este momento”, exclamó el exdirector de la escudería Mercedes.

Y es que durante el momento clave del sábado en el circuito de Zandvoort, Checo Pérez quedó eliminado en la primera ronda de calificación luego de no alcanzar a realizar la vuelta rápida de la sesión. Esto provocó que su lugar en la parrilla quedara relegado hasta el lugar 16.

Debido a la pésima qualy hecha por el mexicano, Red Bull Racing aprovechó para cambiar la unidad de potencia del equipo y realizar otras modificaciones en el monoplaza de Checo, por lo que tuvo que arrancar desde el pitlane el Gran Premio de Países Bajos.

Checo Pérez remontó 12 posiciones el Gran Premio de Bélgica y se hizo acreedor al reconocimiento como piloto del día (Foto: EFE/EPA/ANDREJ ISAKOVIC)

Entre los candidatos a piloto del día se encontraba Max Verstappen, ganador de la carrera; Pierre Gasly, quien finalizó cuarto con un AlphaTauri, o bien Fernando Alonso, el candidato de Ross Brawn quien acabó en el sexto sitio tras arrancar noveno con su monoplaza Alpine.

La siguiente carrera dentro de la Fórmula 1 será este domingo 12 de septiembre, cuando Checo Pérez y compañía visiten el circuito de Monza, en Italia, uno de los trazados donde el mexicano ha tenido buenos resultados a lo largo de su carrera.

SEGUIR LEYENDO: