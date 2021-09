“No tiene nada que hacer en Catar”: David Faitelson estalló contra el funcionamiento de la Selección Mexicana

El Tri consiguió un apretado triunfo frente a Jamaica en las eliminatorias ( Foto: Twitter @miseleccionmx)

El analista de ESPN, David Faitelson hizo notoria su molestia luego de que en el enfrentamiento de la Selección Mexicana y Jamaica, de cara al mundial de 2022, hubo errores notables por parte del combinado nacional y sufrieron en los últimos minutos para finalmente obtener una victoria de 2-1.

Faitelson no se guardó nada y dejó claro que si el conjunto continúa jugando de esa manera, no tendrá ni siquiera motivos para ir a la justa más importante del futbol. “Con el nivel que mostró México anoche, ante una limitada, muy limitada selección jamaiquina, no tiene nada, pero nada que hacer en Qatar 2022″, se lee en su publicación.

El tricolor controló el partido en el inicio a partir de la posesión de pelota, pero no pudo transmitir peligro en la portería de a Jamaica. Los minutos transcurrieron y Jamaica tuvo una oportunidad clara que llegó a las manos de Guillermo Ochoa, lo que provocó la reacción de los dirigidos por Gerardo Martino.

Posteriormente, el equipo mexicano comenzó a finalizar las jugadas y la posibilidad de una anotación se sentía con mayor fuerza, pero la falta de contundencia se hizo presente, sobre todo en el área donde Rogelio Funes Mori dejó escapar una oportunidad de cara al arco con un remate de cabeza.

David Faitelson arremetió contra el Tri (Foto: Twitter- Faitelson_ESPN)

Luego de los primeros 45 minutos, México logró encontrar una oportunidad donde Alexis Vega se vistió de héroe y puso la ventaja para el Tri al minuto 49. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba resuelto un error costó muy caro y, al minuto 65, Nicholson empató el encuentro tras un mal rechace de Jorge Sánchez.

No obstante, el jugador del América, Henry Martín le otorgó la victoria al equipo nacional con un remate espectacular de pierna derecha, lo que hizo que el equipo sellara el triunfo en la primera eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo.

Pese a todo, el desempeño dejó descontento a más de uno, incluido al técnico argentino. Sin embargo, a pesar de las fallas que cometieron Rogelio Funes Mori y Jorge Sánchez, el Tata continuó respaldando su decisión de que sigan representando a México:

“Ni por errar un gol o cometer un error defensivo, bajo ningún punto de vista está pensado, los errores se cometen y las desgracias ocurren. Nos ha ocurrido una fatalidad y nos han empatado el partido. Pero no por estos errores van a dejar de venir a la Selección, hay otros temas que no son futbolísticos que sí implican no estar en Selección”, señaló en conferencia de prensa.

Gerardo Martino no estará presente en los próximos enfrentamientos contra Panamá y Costa Rica (Foto: Instagram/miseleccion)

En ese sentido, habló respecto al esquema estratégico y los cambios que ha tenido que tomar en cuenta debido a las ausencias.

“A lo largo del ciclo hemos trabajado un determinado esquema, pero hay partidos donde tenemos que modificar. Terminamos el partido con un claro 4-4-2. No descarto nada, solo es un esquema que nos hace sentir cómodos pero conforme la situación que nos lleve el partido podemos modificar, hoy estábamos exigidos por el doble nueve y estamos contentos por Henry y por el equipo”, sentenció Martino.

Asimismo, el Tata dio la noticia de que para los próximos enfrentamientos contra Panamá y Costa Rica, en el Octagonal Final de la Concacaf, estará ausente pues necesita atender un problema de salud cuanto antes.

“Mañana me toca hacer cirugía por desprendimiento de retina”, reveló el técnico del combinado Tricolor.

